El reparto entero de "The Goonies" tuvo un reencuentro especial durante la cuarentena por nuevo coronavirus. | Fuente: Composición

El reparto al completo de "The Goonies", la cinta de aventuras de 1985, se reunió este lunes al completo en un encuentro especial emitido por YouTube, en el que también participaron Steven Spielberg, productor de la película, y Cyndi Lauper, cantante de la banda sonora.



El impulsor del encuentro fue el actor Josh Gad, quien da voz al personaje de Olaf en "Frozen" y convocó al equipo de la película ya que "definió su infancia y su personalidad", según explicó en su perfil de Twitter antes de lanzar el episodio bajo el título "Reunited Apart" (reunidos aparte).



Desde sus casas, se conectaron por videollamada Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton, Jeff Cohen, Jonathan Ke Quan, Kerri Green y Josh Brolin, mientras que al final de la emisión aparecieron "los hermanos Fratelli" Robert Davi y Joe Pantoliano.

Dirigida por Richard Donner —también presente en la reunión—, "The Goonies" fue una comedia juvenil, en la que un grupo de niños buscaba un tesoro escondido, que con el tiempo se ha convertido en una de las películas de culto de los años 1980.



Entre anécdotas del rodaje, Spielberg habló sobre una posible secuela de la cinta, una idea que reconoció haber planteado en varias ocasiones. "Hemos tenido muchas conversaciones sobre esto, cada par de años tenemos una idea pero luego no se materializa", aseguró el cineasta.



Según Spielberg, la versión original de "The Goonies" puso el listón tan alto que aún no han dado con un proyecto que lo supere. "Hasta que lo hagamos, la gente tendrá que conformarse con ver esta reunión cientos de veces", ironizó.



Durante la emisión se habilitó un enlace para hacer donaciones a organizaciones solidarias por la crisis del coronavirus.



El reencuentro fue el primer episodio de la serie "Reunited Apart", puesta en marcha por el propio Gad durante el confinamiento, quien aunque bromeó con que sería el "primero y último" también ofreció la posibilidad de servir de plataforma para organizar encuentros entre el reparto de otras películas.



Por su parte, aunque no se plantea una secuela oficial de la cinta, la cadena Fox prepara una adaptación televisiva de la historia con el artista y activista puertorriqueño Ramón Rodríguez como protagonista. (Con información de EFE).