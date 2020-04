Joey Montana habló sobre su nuevo álbum "Refresh" en entrevista exclusiva para RPP Noticias. | Fuente: Instagram

El cantante Joey Montana presenta su nueva canción “Al tiempo”, tema que forma parte de su disco “Refresh” y ofrece a sus fans una nueva propuesta más actualizada de lo que ya conocemos.

En una entrevista con RPP Noticias, el artista panameño contó más sobre sus proyectos musicales, cómo vive la cuarentena y qué es lo que se viene más adelante después del aislamiento obligatorio.





CUARENTENA EN PANAMÁ

Joey Montana se mostró tranquilo al confesar que está pasando la cuarentena con su familia en el distrito de Boquete, al norte su país natal y asegura que esta mejor ahí ya que no vive cerca de la ciudad. “Aquí es más tranquilo, hay bodegas, nadie sale, solo para comprar lo necesario”, confesó.

Además, se indignó al comentar que muchas personas no toman en serio la cuarentena obligatoria y eso podría ser un peligro: “Hay quienes no cumplen lo que se les pide, aquí en Panamá se ve en las noticias que son irresponsables”.

El intérprete de “Suena el Dembow” aseguró que este tiempo le ha servido para hacer más música y uno de ellos es su tema “Al tiempo”, canción que narra la historia sobre un amor que lo traicionó, regresa arrepentido, pero ya es tarde porque ha sido olvidado. Joey Montana cree que este tema le ha dado vida a su álbum “Refresh” y espera que se vuelva un hit en todo el mundo.





NUEVA CANCIÓN “AL TIEMPO”

Conversando por su nuevo éxito, Joey Montana dejó en claro lo siguiente: “Poco a poco iré lanzando las canciones, ahora tengo temas con Danna Paola y Lalo Ebratt”, dijo. Los hits ya están en todas las plataformas digitales e invitó a todos sus fanáticos a que la escuchen.

“Al tiempo” se ha convertido en una de las favoritas ya que su letra dice lo siguiente: “Por ti yo no me voy a morir, tómate otro más por mí, tú sigues mintiendo, a mí no me olvidas bebiendo”, Joey plasma un sentimiento con el que muchos se podrán identificar.

“Quiero que mis seguidores se den cuenta que tengo un poco de Joey en cada canción, hay cosas nuevas pero no he perdido mi esencia, eso es lo que quiero demostrar”, aseguró el artista panameño.

“Para la composición del disco he trabajado con Kemzo, Asika y Rai Music, que son unos capazos”, dijo el cantante quien se aventuró con este grupo de compositores con distintas ideas para lanzar un buen material.

Joey Montana cuenta con más de 3 billones de reproducciones combinadas a lo largo de su prolífica carrera, en la cual ha realizado colaboraciones con grandes nombres de la industria. “Al Tiempo” es el primer adelanto de su próxima producción discográfica y el nuevo himno para todas aquellas personas a las cuales alguna vez le rompieron el corazón, con un ritmo diferente y empoderado.





TRANSMISIONES EN VIVO

Se ha visto que muchos artistas han estado haciendo conciertos desde su casa, sin embargo, Joey Montana confesó a RPP Noticias que por el momento no hará este tipo de presentaciones por una sola razón:

“Te cuento que no sé tocar la guitarra”, dijo entre risas, “me encantaría cantarle a mis fans desde aquí pero necesito al menos una persona para que me ayude a tocar la guitarra y yo cantar”, dijo.

“No es lo mismo hacerlo con música en vivo que con una pista, con pista no me gusta, suena mal”, aseguró el intérprete de “Picky”, quien no quiere exponer a que uno de sus músicos vaya a su casa y se exponga a la enfermedad.

PROYECTOS A FUTURO

Joey Montana está seguro de que su nuevo álbum traspasará fronteras y confiesa que cuando acabe la cuarentena visitará muchos países para llevar alegría y olvidar los tiempos difíciles que se están viviendo.

Ya hizo una presentación para “Panamá solidario”, concierto benéfico para apoyar a las personas que están sufriendo por el nuevo coronavirus. Sin embargo, espera que cuando todo esto pase, realice sus giras como antes.