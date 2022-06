El actor Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard. | Fuente: Composición (AFP)

Este miércoles 1 de junio, seis semanas después de iniciado el juicio entre Johnny Depp contra Amber Heard por supuesta difamación, el jurado de la Corte de Fairfax (Virginia, EE.UU.) decidió darle la razón al actor de "Piratas del Caribe".

En una sentencia, dictaminada luego de que los siete miembros deliberaran durante más de 14 horas, se declaró por unanimidad que Amber Heard difamó a su exesposo, Johnny Depp, cuando publicó su artículo de opinión de The Washington Post, donde se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Así, el jurado decidió que Amber Heard debe indemnizar a Johnny Depp con 15 millones de dólares por daños. Sin embargo, también dictaminó que el actor está obligado a indemnizar a su exesposa con 2 millones en daños por gastos durante el juicio.

Aunque la actriz de "Aquaman" no había nombrado a su exesposo en dicho texto, según Depp se vio afectado en su trabajo como actor. Por ello, demandó a la intérprete por 50 millones de dólares, mientras que ella respondió con una contrademanda de 100 millones.



Durante la lectura del veredicto, Johnny Depp no estuvo presente debido a "compromisos de trabajo previamente programados", según confirmó una fuente cercana a la cadena CNN, pero estuvo observando el dictamen "desde el Reino Unido".

Johnny Depp vs Amber Heard: el cuestionario del jurado

Para llegar a la decisión final, el jurado debió completar un cuestionario con respuestas de sí o no a preguntas como: "¿Considera que el señor Depp ha probado todos los elementos de la difamación?", "¿Ha demostrado el señor Depp con pruebas de mayor peso que la declaración era falsa?".

Si el jurado respondía a favor de Johnny Depp, posteriormente debió contestar a la pregunta: "¿Considera que el señor Depp ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes que la señora Heard actuó con verdadera mala intención?".

Las preguntas se respondieron igualmente en el caso de Amber Heard contra Johnny Depp hasta que, al final de las preguntas, debieron poner una cifra respecto a la compensación de quien consideren el ganador del juicio.



Las tres frases por las que Johnny Depp demandó a Amber Heard

De acuerdo con la demanda de Johnny Depp contra Amber Heard, hay tres frases de su artículo de opinión en The Washington Post que fueron adjuntadas como evidencia en el caso de difamación del actor y su exesposa:

- "Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar".

- "Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan".

- "Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos".

Johnny Depp y Amber Heard expuestos

La defensa de Amber Heard afirmó que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp, convertido según ellos en un "monstruo" por la droga y el alcohol, con ataques de "ira" que culminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales.

Depp ha reconocido haber consumido demasiadas drogas y alcohol, pero insiste en que nunca agredió a una mujer o exparejas. "Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado.

Durante el juicio, el artista se describió a él mismo como una víctima de violencia doméstica. Esto ocurrió cuando se reprodujo la grabación de una conversación entre los exesposos en 2016. En el audio se escucha que en un momento ella le dice a Depp: "Dile al mundo, Johnny, diles: 'Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica'".

Al respecto, Depp fue consultado por uno de sus abogados sobre cuál era su respuesta ante lo que acaba de oir: "Digo que sí, lo soy", afirmó el actor.

