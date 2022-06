Johnny Depp: Los detalles por los que Disney retiró al actor de la franquicia 'Piratas del Caribe' | Fuente: Disney

Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard, aunque el jurado también lo consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de Depp porque solo tendrá que pagar a Heard dos millones de dólares frente a los más de 10 millones que ella tendrá que abonarle.

Espectadores de todo el mundo han visto como dos estrellas de la industria del cine sacaban a la luz distintos episodios de su tormentosa relación. Muchos ya analizan lo que vendrá después del acontecimiento legal; en redes sociales ya existen manifestaciones contra Disney para que se retracte y ofrezca disculpas al actor, quien fue expulsado de la compañía tras la denuncia de Heard.

¿POR QUÉ DISNEY DESPIDIÓ A JHONNY DEPP DE PITARAS DEL CARIBE?

La noticia sorprendió en el 2018 a los seguidores del actor: "Disney ya no quería contar con Johnny Depp en la franquicia de 'Piratas del Caribe'". En ese entonces, Stuart Beattie, guionista de la saga original, declaró que la decisión de la empresa se tomó debido a la baja en taquilla que sufrió la última entrega.

"Creo que ha tenido una gran carrera. Obviamente, él ha hecho a ese personaje suyo, y el personaje lo hizo más famoso a él", indicó Beattie al medio británico Daily Mail. El guionista admitió que no esperaban mucho de la actuación de Depp en la primera película.

"Antes de que apareciera como 'Jack Sparrow', (Depp) era considerado este tipo de actor independiente y peculiar que hacía estas pequeñas y geniales películas de Tim Burton, pero de ninguna manera era una estrella de cine y mucha gente pensó que estábamos locos por haberlo elegido", aseguró.

Sin embargo, el fondo del asunto es que la acusación de Heard contra Depp ya existía y Disney sabía perfectamente a qué se enfrentaba si el actor continuaba en la franquicia. A contraparte, esto no le interesó a Warner Bros. quien recibió una serie de críticas tras fichar a Johnny para la saga de Animales Fantásticos, pero debido a las presiones, el actor terminó por abandonar el proyecto.

EL TESTIMONIO DE SU EXMANAGER

Johnny Depp fue retirado de la franquicia de 'Piratas del Caribe' debido a las acusaciones de abuso doméstico hechas por Amber Heard, sostuvo el exagente del actor Christian Carino, en una declaración grabada en video que se emitió durante la demanda por difamación.

Carino, también exagente de Heard, dijo que Disney nunca indicó explícitamente que Depp sería retirado de la franquicia de 'Piratas' debido a las acusaciones de abuso doméstico, pero que estaba "entendido".

LA RESPUESTA DE JOHNNY DEPP A DISNEY

La decisión de Disney también dejó sorprendido a Johnny Depp. Durante el juicio contra Amber Heard, el actor aseguró que no volverá a interpretar a Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' así la empresa le pague 300 millones de dólares.

Debido al éxito de la saga, en agosto de 2015 el polifacético actor estadounidense fue nombrado Leyenda Disney durante una gala del evento Expo D23 que organizó la empresa cinematográfica.

Dicho nombramiento se dio tras la sorpresiva aparición de Depp ante los 7 500 aficionados que se dieron cita en la exposición. El artista estuvo acompañado del entonces director general de The Walt Disney Company, Robert Iger.

EL NUEVO PIRATAS DEL CARIBE

Los realizadores de 'Piratas del Caribe', confirmaron los planes para extender la exitosa saga de Disney. Margot Robbie será la protagonista de una nueva entrega de 'Piratas del Caribe' ('Pirates of the Caribbean') que seguirá las aventuras de un personaje femenino con una trama totalmente diferente de la película original.

Jerry Bruckheimer, productor del proyecto, reveló en una entrevista al diario The Sunday Time que se está trabajando en dos guiones para la secuela de 'Piratas del Caribe', uno de ellos será protagonizado por la actriz, Margot Robbie.

Sobre el regreso de Johnny Depp a 'Piratas del Caribe', Jerry Bruckheimer fue claro al decir: "En este momento no". Sin embargo, el productor ha dejado la puerta abierta para llegar a un nuevo acuerdo con el actor. "El futuro todavía no se ha decidido", agregó.

