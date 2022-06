Johnny Depp logra en apenas 24 horas 7,4 millones de seguidores en TikTok. | Fuente: AFP

El actor Johnny Depp, que inauguró ayer su perfil en la popular red social TikTok, ha logrado en las primeras 24 horas acumular más de 7,4 millones de seguidores

El protagonista de "Piratas del Caribe" abrió su perfil en la red social con un video que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que le enfrentó a Amber Heard y una carta de agradecimiento.

Ese video ha registrado, hasta el momento, más de cuatro millones de "me gusta".

"Hemos estado en todo juntos, hemos visto todo juntos. Hemos hecho el mismo camino juntos. Hemos hecho lo correcto juntos, todo porque les importaba. Y ahora seguiremos adelante juntos", señaló Depp en su publicación, también difundida en Instagram.

SUS FANS SON SUS EMPLEADORES

El actor aseguró que sus fans son sus "empleadores", a los que dijo que "no encontraba otra forma de dar las gracias, más allá que decir gracias".

El video combina imágenes de Depp saludando a sus fans, pancartas en su apoyo y escenas de la reciente gira por el Reino Unido en la que acompañó a su amigo Jeff Beck, quien la semana pasada adelantó que lanzará un álbum junto al protagonista de "El joven manos de tijera" en julio.

El estreno en TikTok de Depp se produjo el mismo día que su abogada, Camille Vasquez, ha sido ascendida como socia del bufete Brown Rudnick.

Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó que Heard deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares. (Con información de EFE)

