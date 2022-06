El 12 de abril comenzó en el condado de Fairfax (Virginia) el juicio de Johnny Depp contra su ex mujer, Amber Heard. El veredicto del caso se dio a conocer el 1 de junio de 2022. | Fuente: AFP

Las declaraciones, testimonios y revelaciones al detalle de lo que ocurrió durante el juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard, será recopilado en un documental que prepara la compañía Discovery. El proyecto audiovisual, que tendrá por nombre "Johnny vs. Amber", está pensado para que el espectador pueda entender el caso desde una perspectiva más extensa y no solo lo que encuentra en titulares.

Según Deadline, el proyecto estará dividido en dos partes. Cada entrega se focalizará sobre los testimonios y pruebas de una de las partes enfrentadas, dando espacio a las declaraciones de sus equipos legales, amigos, familia y testigos clave en el juicio.

"A través de las cintas, los videos caseros y los mensajes de texto que se muestran en la corte, esta producción brinda a los espectadores una visión poco común e importante de un matrimonio que salió trágicamente mal, y para comprender mejor el tema de enorme importancia de la violencia doméstica", adelantó Nick Hornby, productor del proyecto.

"La historia de lo que sucede entre estas dos estrellas sigue dividiendo a los fans y al público en general. Nos propusimos hacer un documental que explorara la historia desde cada una de sus perspectivas, para que el espectador pueda ir más allá de los titulares, comprender quiénes son y decidir en quién debe creer en esta compleja historia humana", agregó Charlotte Reid, vicepresidenta de entretenimiento de Discovery.



EL ORIGEN DEL JUICIO

El inicio de esta batalla legal fue la demanda que presentó Depp contra su exesposa, a raíz de un artículo que ella publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post; indirectamente, el actor fue acusado de violencia doméstica y su carrera se vio seriamente afectada.

El protagonista de "Piratas del Caribe" solicitó la suma de 50 millones de dólares para reparar el daño social. Sin embargo, Amber Heard no se quedó de brazos cruzados; y a través de su defensa, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, argumentando ser víctima de una campaña de desprestigio por parte de su exesposo.

El pasado 1 de junio, Depp ganó el juicio contra Heard, aunque el jurado también lo consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión. La victoria en este mediático juicio fue clara para el actor porque solo tendrá que pagar a Heard dos millones de dólares frente a los más de 10 que tendrá que abonar ella.

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

