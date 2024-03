Representante de Johnny Depp responde a la acusación de agresión verbal contra la actriz Lola Glaudini

La actriz Lola Glaudini, reconocida por su papel en Criminal Minds, aseguró que vivió un calvario luego de trabajar junto a Johnny Depp durante el rodaje de la película Blow en 2001. En el podcast Powerful Truth Angels, la intérprete detalló por primera vez un incidente en el que el actor la increpó frente a todo el equipo de producción en el set.

Según la actriz, el protagonista de Piratas del Caribe se molestó cuando ella estalló de risa siguiendo las indicaciones del director, Ted Demme, durante una escena. La estrfella de Hollywood interpretó erróneamente su reacción como una interrupción intencionada.

"Johnny Depp se acercó a mí después del corte, me señaló y comenzó a gritarme", relató Glaudini. "Me dijo cosas como '¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no te callas? ¿Ahora no es gracioso?'", agregó.

No creyó en las disculpas de Johnny Depp

Tras el tenso momento, Lola Glaudini dijo que Johnny Depp se disculpó, pero no encontró sinceridad en sus palabras. Se excusó diciendo: "Sabes que estoy haciendo ese acento de Boston, y realmente me está molestando".

Las palabras del actor la dejaron en shock a la actriz. A pesar de sentirse afectada, ella optó por mantenerse en silencio y evitar romper en llanto, ya que esta era su primera experiencia en una película de estudio.

"Hasta entonces solo había hecho películas independientes; y tengo a la estrella a la que he idolatrado, con quien estoy tan emocionada de trabajar, que me arañó en la cara. Lo único que tenía en la cabeza era: 'no llores, no llores, no llores'", agregó.

Johnny Depp responde a la acusación de agresión verbal

Las declaraciones de Lola Glaudini, hechas en enero pasado, recién han ganado relevancia, lo que llevó a Johnny Depp a defenderse a través de su representante.

Según TMZ, el portavoz negó rotundamente las acusaciones de la actriz, afirmando que Depp siempre prioriza el buen ambiente laboral en las producciones que participa.

"Johnny siempre le da prioridad a las buenas relaciones de trabajo con el elenco y el equipo y esta historia difiere en gran medida del recuerdo de otros miembros en el set en ese momento", dijo su representante.

