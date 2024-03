Actriz acusó a Jhonny Depp de presunta agresión verbal

Johnny Depp fue señalado por una presunta agresión verbal por parte de una de sus excompañeras de reparto, Lola Glaudini. En una reciente entrevista para el podcast Powerful Truth Angels, la actriz compartió esta experiencia desagradable que vivió con el actor durante el rodaje de la película Blow en 2001.

Según la artista, en su primer día en el set, recibió instrucciones del director Ted Demme para reírse de uno de los monólogos del personaje de Depp. Sin embargo, esto provocó la ira del actor, quien se acercó a ella de manera agresiva mientras estaba en en el suelo.

"Johnny Depp se acerca a mí, me pone el dedo en la cara y yo estoy en bikini en el suelo; así que él se acerca y me dice: '¿quién te crees que eres? Cállate la maldita boca. Estoy tratando de decir mis líneas. Maldita idiota. ¿Ahora no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte la maldita boca?. En el silencio que estás, así es como te quedas'", narró Glaudini.



Las palabras del actor la dejaron en shock. A pesar de sentirse afectada, la actriz optó por mantenerse en silencio y evitar romper en llanto, ya que esta era su primera experiencia en una película de estudio.

"Hasta entonces solo había hecho películas independientes; y tengo a la estrella a la que he idolatrado, con quien estoy tan emocionada de trabajar, que me arañó en la cara. Lo único que tenía en la cabeza era: 'no llores, no llores, no llores'", agregó.

Johnny Depp le ofreció disculpas

Aunque Johnny Depp se disculpó más tarde, Glaudini no encontró sinceridad en sus palabras. "Sabes que estoy haciendo ese acento de Boston, y realmente me está molestando", se excusó.

Ni el actor de Piratas del Caribe ni su equipo han respondido a estas acusaciones.

Lola Glaudini es una actriz de cine y televisión originaria de Nueva York, conocida por su trabajo en series como NYPD Blue, The Sopranos y Criminal Minds.

Aunque su carrera despegó en televisión, también ha participado en películas independientes y ha tenido roles destacados en series como Agents of SHIELD y Ray Donovan.

Esta polémica se da casi dos años después del mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la acusación hizo que el actor perdiera múltiples contratos y papeles, entre ellos el de Jack Sparrow.





