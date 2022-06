El actor Johnny Depp ganó el juicio por difamación que interpuso contra su exesposa, Amber Heard. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Steve Helber

El actor Johnny Depp envió un mensaje, a través de sus redes sociales, luego de ganar el juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard. En su comunicado, el protagonista de "Piratas del Caribe" se mostró optimista respecto a su futuro tras este escándalo en los tribunales.

De acuerdo con el veredicto final, Heard deberá indemnizar con 15 millones de dólares por daños a Depp. Sin embargo, también se dictaminó que el actor está obligado a indemnizar a su exesposa con 2 millones en daños por difamación.

En su comunicado, Johnny Depp afirmó que su decisión de "continuar con el caso" obedeció a su ánimo de "revelar la verdad, independientemente del resultado".

La sentencia a la que se llegó tras más de 14 horas de deliberaciones, se declaró por unanimidad que Amber Heard difamó a su exesposo, Johnny Depp, cuando publicó su artículo de opinión de The Washington Post, donde se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Johnny Depp y su mensaje completo tras ganar el juicio contra Amber Heard

Desde su cuenta de Instagram, el actor Johnny Depp publicó una misiva de agradecimiento con las personas que lo apoyaron a lo largo de su juicio contra Amber Heard. A continuación, compartimos el comunicado que compartió el intérprete:

"Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mi entorno más cercano, y también, la vida de la gente que por muchos, muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre.

Todo en un parpadeo.

Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera.

Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado.

Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho.

Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado.

Estoy, y he estado, abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación.

Deseo reconocer el noble trabajo del juez, los miembros del jurado, el personal de la corte y los alguaciles que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi equipo legal diligente e inquebrantable que hizo un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad.

Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo.

La verdad nunca perece".

Johnny Depp y Amber Heard expuestos

La defensa de Amber Heard afirmó que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp, convertido según ellos en un "monstruo" por la droga y el alcohol, con ataques de "ira" que culminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales.

Depp ha reconocido haber consumido demasiadas drogas y alcohol, pero insiste en que nunca agredió a una mujer o exparejas. "Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado.

Durante el juicio, el artista se describió a él mismo como una víctima de violencia doméstica. Esto ocurrió cuando se reprodujo la grabación de una conversación entre los exesposos en 2016. En el audio se escucha que en un momento ella le dice a Depp: "Dile al mundo, Johnny, diles: 'Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica'".

Al respecto, Depp fue consultado por uno de sus abogados sobre cuál era su respuesta ante lo que acaba de oir: "Digo que sí, lo soy", afirmó el actor.

