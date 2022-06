Johnny Depp regresará a los tribunales tras ser acusado de golpear a un excompañero de rodaje. | Fuente: AFP

A solo días de haber concluido el juicio por difamación con su expareja Amber Heard, el actor Johnny Depp regresará a los tribunales para enfrentar una nueva demanda tras ser acusado de golpear a un empleado durante el rodaje de la película 'City of lies'.

Según New York Post, el hecho ocurrió durante abril del 2017 cuando la estrella de Hollywood rodaba la cinta basada en el asesinato de los artistas Tupac Shakur y Notorius B.I.G. En ese entonces, Depp trabajaba con Gregg 'Rocky' Brooks, quien era responsable de las locaciones de la producción.

Brooks habría hecho un comentario que no fue del agrado del artista, quien terminó respondiéndole con golpes. La presunta víctima le habría dicho a Depp, y al director de la película, que una escena, en donde participaban dos amigos del actor, no podía extenderse debido a los horarios y permisos de acceso a las locaciones.

LA ACUSACIÓN DEL EMPLEADO CONTRA JOHNNY DEPP

Ante la negativa del empleado de volver a extender el horario, Johnny Depp se ofuscó y lo golpeó en dos ocasiones en las costillas. Brooks indicó que mientras peleaban el actor le habría gritado: "¡Te daré 100 mil dólares para que me pegues ahora mismo!".

La víctima también afirmó en su denuncia que cuando quiso solicitar ayuda a la policía, Depp volvió a agredirlo impidiéndole hacerlo. De acuerdo al citado medio, el nuevo juicio que enfrentará Johnny Depp está programado para comenzar el próximo 25 de julio en la Corte Superior de Los Ángeles, donde se darán los alegatos.

La defensa del actor estará a cargo nuevamete de Camille Vasquez y Benjamin Chew, los abogados que trabajaron junto a él en el juicio contra Amber Heard.

DEPP NO PIENSA EN PEDIR LOS $ 10 MILLONES A HEARD

Los abogados de Johnny Depp, Camille Vásquez y Benjamin Chew, revelaron que el actor no está pensando en cobrarle los 10 millones de dólares que pidió en el juicio contra Amber Heard por daños y perjuicios ya que solo le importaba recuperar su reputación.

"Dijeron que no estaba entre sus objetivos empobrecer a Amber Heard, ¿es posible que veamos un escenario donde ella abandone la idea de apelar si Depp deja de lado los daños monetarios?", han sido requeridos los abogados. A lo que ellos han respondido que, aunque no pueden revelar la estrategia de Depp, "el caso nunca se trató de dinero para nosotros. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho.

Asimismo, Camille Vásquez explicó que la victoria de Johnny Depp fueron las evidencias que se demostró en el juicio, y con ellos poder decir la verdad frente a todos. "Han sido seis años de preparación, y creo que pudo conectar con el jurado y el público en general y contar lo que realmente sucedió en esa relación", dijo la letrada.

A pesar de ello, Amber Heard buscará apelar la decisión del jurado ya que “no cuenta con los recursos monetarios” para pagarle a su exesposo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.