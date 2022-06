Camille Vasquez participará en serie documental sobre el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. | Fuente: AFP | Fotógrafo: STEVE HELBER

El juicio más mediático de los últimos tiempos, que enfrentó a los ex esposos Amber Heard y Johnny Depp, tendrá una serie documental, que será producida por el canal Discovery Plus, para el Reino Unido. El mismo canal acaba de anunciar que los abogados del actor Camille Vasquez y Benjamin Chew participarán en la misma.

Esta será la segunda serie que el canal realiza sobre el enfrentamiento legal entre los ex esposos. La primera, “Johnny vs. Amber”, abordó el primer juicio, sucedido en el Reino Unido, cuando el actor demandó por difamación al diario The Sun. Esta producción contó con una importante cantidad de testimonios sobre el juicio.

Clare Laycock, cabeza de las producciones de entretenimiento para Discovery en el Reino Unido, señaló que la primera serie alcanzó un gran éxito. “Cuando encargamos a ‘Johnny vs. Amber’ para Discovery Plus, sabíamos que estábamos abordando un caso muy delicado pero con un gran perfil global e interés que repercutiría en nuestra audiencia”, explicó.

Otras series que el canal ha anunciado para los próximos meses son “Britney vs. Jamie”, que abordará el enfrentamiento legal entre Britney Spears y su padre Jamie Spears, así como “Coleen vs. Rebekah”, que puso frente a frente a las esposas de los futbolistas Wayne Rooney y Jemie Vardy.

Johnny Depp vs. Amber Heard: Discovery trabaja en documental sobre el juicio

Las declaraciones, testimonios y revelaciones al detalle de lo que ocurrió durante el juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard, será recopilado en un documental que prepara la compañía Discovery. El proyecto audiovisual, que tendrá por nombre "Johnny vs. Amber", está pensado para que el espectador pueda entender el caso desde una perspectiva más extensa y no solo lo que encuentra en titulares.

Según Deadline, el proyecto estará dividido en dos partes. Cada entrega se focalizará sobre los testimonios y pruebas de una de las partes enfrentadas, dando espacio a las declaraciones de sus equipos legales, amigos, familia y testigos clave en el juicio.

"A través de las cintas, los videos caseros y los mensajes de texto que se muestran en la corte, esta producción brinda a los espectadores una visión poco común e importante de un matrimonio que salió trágicamente mal, y para comprender mejor el tema de enorme importancia de la violencia doméstica", adelantó Nick Hornby, productor del proyecto.

"La historia de lo que sucede entre estas dos estrellas sigue dividiendo a los fans y al público en general. Nos propusimos hacer un documental que explorara la historia desde cada una de sus perspectivas, para que el espectador pueda ir más allá de los titulares, comprender quiénes son y decidir en quién debe creer en esta compleja historia humana", agregó Charlotte Reid, vicepresidenta de entretenimiento de Discovery.

