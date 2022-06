Johnny Depp estrenó su cuenta oficial en TikTok y ya cuenta con más de 4 millones de seguidores. | Fuente: Twitter

El actor Johnny Depp estrenó su cuenta de TikTok y remeció las redes sociales. El protagonista de “Piratas del Caribe” sigue recibiendo el apoyo de sus fans y ha abierto más canales para poder comunicarse con ellos.

Si bien solo contaba con Instagram y Facebook, decidió abrirle paso a la red más popular. Así que, como regalo para sus seguidores, compartió su primer clip mostrando cómo el cariño que le mostraron cuando pasaba por el juicio contra su exesposa Amber Heard.

“A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque yo te importaba. Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mi apoyo y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias. Mi amor y respeto”, se lee en su descripción.

Si bien muchos desconfiaron de que se tratase de la cuenta oficial de Johnny Depp, la plataforma de TikTok le otorgó el check de verificación por lo que el actor de Hollywood recibió más de 4 millones de seguidores en horas.

Johnny Depp le ganó el juicio por difamación a Amber Heard

El miércoles 1 de junio, seis semanas después de iniciado el juicio entre Johnny Depp contra Amber Heard por supuesta difamación, el jurado de la Corte de Fairfax (Virginia, EE.UU.) decidió darle la razón al actor de "Piratas del Caribe".

En una sentencia, dictaminada luego de que los siete miembros deliberaran durante más de 14 horas, se declaró por unanimidad que Amber Heard difamó a su exesposo, Johnny Depp, cuando publicó su artículo de opinión de The Washington Post, donde se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Así, el jurado decidió que Amber Heard debe indemnizar a Johnny Depp con 15 millones de dólares por daños. Sin embargo, también dictaminó que el actor está obligado a indemnizar a su exesposa con 2 millones en daños por gastos durante el juicio.

Aunque la actriz de "Aquaman" no había nombrado a su exesposo en dicho texto, según Depp se vio afectado en su trabajo como actor. Por ello, demandó a la intérprete por 50 millones de dólares, mientras que ella respondió con una contrademanda de 100 millones.

