Johnny Depp y Amber Heard: Todo lo que se sabe hasta el momento del polémico juicio

Amber Heard y Johnny Depp viven un polémico juicio en el que se acusan de violencia familiar, difamación y abuso físico, once años después de conocerse en los sets de “Los diarios de un seductor” y anunciar su relación. Esta es la cronología del caso (hasta el momento) que tiene a los protagonistas de “Piratas del Caribe” y “Aquaman” enfrentados en los tribunales.

LA HISTORIA DE UN MATRIMONIO

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron durante el rodaje de “Los diarios de un seductor”, una cinta basada en la novela de Hunter S. Thompson y que narra la historia de un periodista que vive un momento de crisis existencial durante su vida como redactor en un diario del Caribe.

Tras su trabajo juntos, Depp anunció el fin de su matrimonio de 14 años con Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos. Por su parte, Heard finalizó su relación con Tasya van Ree, una famosa fotógrafa de Hollywood. En 2013, la pareja oficializó su romance, pese a la diferencia de 23 años de edad entre ambos, y un año después, Heard ya lucía un costoso anillo de compromiso.

En febrero 2015, la pareja contrajo matrimonio en una boda privada en Los Ángeles y luego celebraron en Las Bahamas junto a 50 invitados, una lista exclusiva que incluía a la familia de ambos y algunos de los famosos más cercanos de la pareja.

PRIMEROS EPISODIOS DE AGRESIÓN

Al mes de casarse, los problemas comenzaron: Depp había tenido un accidente en su mano derecha por lo que tuvo que dejar el rodaje de la quinta entrega de “Piratas del Caribe”. Sin embargo, y ya en medio del juicio, trascendió que ese accidente, en el que Depp habría perdido parte de su dedo se habría realizado en medio de una pelea doméstica con su entonces esposa.

"Se volvió loca y comenzó a tirarme botellas. La primera botella pasó por mi cabeza y falló, pero luego ella tiró una gran botella de vodka de vidrio”, dijo en el juicio.

En mayo de 2015, la pareja se vio involucrada en una polémica con las autoridades de Australia: Heard intentó entrar al país con sus dos perros en el avión privado de la pareja, mientras que visitaba a Depp en el rodaje de “Piratas del Caribe”.

UN DIVORCIO CON “DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES”

Un poco más de un año después de la boda de ensueño, Depp y Heard anunciaron el fin de su matrimonio por “diferencias irreconciliables”. La demanda de separación fue presentada por la actriz, al que sumó una denuncia por violencia doméstica y solicitó una orden de alejamiento en Los Ángeles en contra del actor.

Días después, la respuesta de Depp no demoró en llegar y calificó de “historias falsas, chismes, desinformaciones y mentiras” lo dicho por Heard tras el fin de su matrimonio.

Unos días más tarde, Amber se presentó ante el juzgado luciendo un hematoma en el rostro como muestra de un supuesto abuso físico del actor.

"He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, dijo Depp en el juicio que se sigue.

Para agosto de 2016, la pareja se retractó de sus acusaciones y decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial para dar por finalizada su relación. Depp pagaría una indemnización por siete millones de dólares que Heard donaría a la caridad. Sin embargo, hasta el momento ese dinero no ha sido donado.

"Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”, decía el comunicado que presentaron en conjunto.

HEARD LO DENUNCIÓ PUBLICAMENTE DE HOSTIGAMIENTO

Una columna de opinión publicada en The Washington Post por parte de Amber Heard en diciembre de 2018 llevó a que Depp volviera a ser acusado de hostigamiento hacia su ex esposa, aunque ella nunca mencionó su nombre.

"Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan. Me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra”, escribió Heard.

Tras esta publicación, Depp demandó por difamación a la actriz, reclamando 50 millones de dólares y alegando que era un medio para “defender su buen nombre y su honor”.

En julio de 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, Depp demandó al diario británico The Sun por afirmar que él agredió a Heard. En ese juicio, la actriz fue llamada como testigo, lo que la llevó al Tribunal Supremo de Londres.

Johnny Depp perdió el juicio contra The Sun, ya que las afirmaciones publicadas por el diario en el que lo calificaban como “monstruo violento” y “maltratado de mujeres” estaban amparados por el testimonio que proporcionó la misma Amber Heard.

Tras esto, Depp fue retirado de la saga de “Animales fantásticos y donde encontrarlos” a petición de Warner Bros.

JUICIO POR DIFAMACIÓN

La pareja se vio nuevamente en los tribunales. Uno de los momentos más álgidos del juicio fue cuando Amber fue llamada a testificar por primera vez. Ahí relató que fue víctima de abuso físico y agresiones sexuales por parte de Depp, describiendo de forma explícita cada agresión. Depp ha negado la versión de su ex esposa y ambos se acusan de abuso doméstico.

