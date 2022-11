Johnny Depp evita hablar de su vida privada y se enfoca en su gira musical con Jeff Beck. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JIM WATSON / POOL

Después de que Johnny Depp se diera una nueva oportunidad en el amor con su abogada Joelle Rich, según medios internacionales, la pareja ha decidido tomar caminos por separado.

De acuerdo con Page Six y Fox News, revelaron que el actor sí mantenía una relación con la letrada, sin embargo, no era algo serie ya que ella estaba divorciándose de su esposo. “Johnny y Joelle estaban vinculados románticamente, pero no eran exclusivos el uno del otro”, declaró la fuente.

Como se recuerda, Joelle Rich, es la abogada inglesa que lo defendió en el juicio de 2018 contra el medio británico. Curiosamente, Johnny Depp había sido vinculado sentimentalmente con la abogada Camille Vasquez, que ganó protagonismo en el juicio por difamación y cuyos alegatos finales fueron determinantes en el veredicto que resultó favoreciendo al actor, pero solo eran rumores.

Depp ha evitado hablar sobre el tema y se ha concentrado en su faceta musical ya que está de gira con su amigo Jeff Beck.

HBO Max estrena dos docuseries sobre la batalla legal de Johnny Depp vs. Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron este año una de las batallas legales más polémicas en la historia de Hollywood. Ambas estrellas se enfrentaron en un juicio televisado que ha sido llevado a dos series documentales, ambas estrenadas a través de la plataforma HBO Max.



"Johnny vs Amber" y "Johnny vs Amber: El último juicio" son los títulos lanzados por el gigante del 'streaming'. Cada uno consta de dos episodios y, aunque están protagonizados por la expareja, sus enfoques difieren. El primero, producido en 2021, se centra en la demanda que Depp emprendió contra el diario The Sun por considerar las alegaciones de Heard "sustancialmente ciertas".

La segunda producción, por otro lado, tiene como foco la pelea que Johnny Depp y Amber Heard tuvieron en los tribunales, que finalmente condenó a los dos, pero significó una victoria legal para el actor de "Piratas del Caribe". Ambas docuseries, sin embargo, pueden verse como complementarias.

Además de HBO Max, otra plataforma viene preparando una película sobre el juicio de Depp y Heard. Se trata de Tubi, que junto a la productora MarVista Entertainment, decidió realizar un filme acerca de la polémica entre ambos actores y tendrá como título “Hot Take: The Depp/Heard Trial”.

