Jon Bon Jovi sorprendió a sus seguidores de Instagram con un saludo dedicado a Lionel Messi. | Fuente: Instagram

Tras obtener su tercera Copa Mundial en Qatar 2022, la Selección de Argentina y en especial Lionel Messi, recibieron innumerables mensajes de felicitaciones que se pueden leer en las redes sociales de distintas personalidades y artistas del ámbito internacional, como el cantante Jon Bon Jovi, quien reveló su pasión por el deporte rey.

El intérprete de Livin' on a Prayer asombró a sus seguidores al postear en Instagram una imagen luciendo una camiseta de la selección argentina y un texto que dedicó al capitán del equipo albiceleste

"¡¡Qué final!! Felicidades a Lionel Messi por ayudar a Argentina a conseguir su tercera victoria en la Copa del Mundo. Hora de actualizar mi camiseta", publicó el cantante estadounidense, que ahora intentará conseguir el nuevo modelo del uniforme argentino que incluya las tres estrellas sobre el escudo

"Qué hermoso y más con nuestra camiseta. Te amamos Jon y gracias por tu aliento"; "Sos un argentino más" y "¡Gracias Jon! Por favor, vuelve a Argentina para actualizar tu camiseta y mientras estés aquí podrás dar un concierto", son algunas de las reacciones de los fanáticos a la publicación del artista.

De Bad Bunny a Danna Paola: así celebraron los famosos el triunfo de Argentina

Qatar 2022 llegó a su final con la Selección de Argentina como la campeona. En un partido de mil pulsaciones contra Francia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se llevó la Copa del Mundo por tercera vez en su historia y después de 36 años. El triunfo dio la vuelta al mundo y fue festejado por famosos de distintos países.



Daddy Yankee, que había venido alentando a la camiseta albiceleste en el último tramo del Mundial, recurrió nuevamente a sus redes sociales para celebrar la victoria y mostrar sus respetos a Lionel Messi, quien en este domingo anotó un doblete y pudo por fin alzar la copa.

"¡Felicidades, Argentina, y a su gran selección! ¡LOS CAMPEONES DEL MUNDO!", escribió en Twitter el popular 'King of the Remix'. Y en otro mensaje, añadió: "Felicidades a Messi, acaba de cerrar su carrera de manera histórica. 'El camino es duro, pero el DURO se queda en el camino'. Respeto #10".

La estrella de la música urbana, Bad Bunny, también utilizó su cuenta de Twitter para ovacionar los primeros goles que la Selección de Argentina le hizo a la francesa en la final de Qatar 2022, incluido el que anotó Ángel Di María.

Recién cuando la popular 'Scaloneta' pudo asegurar su triunfo, el 'Conejo Malo' señaló: "Ahora es que mi corazón está empezando a latir a su ritmo normal...". Y después, en otro tuit, agregó: "Wow, ¡qué maldito juego! ¡El mejor que he visto en mi vida! ¡Felicidades, Argentina! Se logró, campeones del mundo. Nadie se la merecía más que ustedes. ¡Nadie la luchó más que ustedes! ¡Messi la cabra!".

wow que maldito JUEGO!! EL MEJOR QUE HE VISTO EN MI VIDA! FELICIDADES ARGENTINA!!!! 🇦🇷 SE LOGRÓ!!!! CAMPEONES DEL MUNDO!!!! NADIE SE LA MERECÍA MAS QUE USTEDES!! NADIE LA LUCHÓ MÁS QUE USTEDES!!! MESSI LA CABRA!!!!!!!!!! 🐐🏆 — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) December 18, 2022

La mexicana Danna Paola se sumó al coro de celebración, con una serie de mensajes en Twitter en los que mostraba el suspenso que produjo el partido, cuyo resultado terminó por definirse en penales. En una historia de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía de Lionel Messi en Qatar 2022, que le tomó desde su televisión.

El argentino Fito Páez, por su cuenta, no resistió la emoción y publicó un video en el que aparecía con la camiseta albiceleste puesta. "Justicia poética y divina. ¡Los amamos, muchachos, y al cuerpo técnico! Este pueblo se merecía este triunfo. ¡Viva Argentina!", escribió en la descripción.

El español Alejandro Sanz, que al igual que Daddy Yankee también había seguido el desempeño de la Selección Argentina en Qatar 2022, afirmó sentirse de nacionalidad argentina este domingo con sabor a victoria.

"En Argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchahcos, esto ya no es ilusión. Ganaron la tercera", escribió el cantante de temas como "Corazón partío" y "Mi persona favorita".

