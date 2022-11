Sambora y los miembros restantes de Bon Jovi, tuvieron su última actuación en 2018. | Fuente: AFP

Richie Sambora, el mítico guitarrista de Bon Jovi, abrió la posibilidad de volver a la banda estadounidense y trabajar al lado de su viejo amigo, Jon Bon Jovi, la dupla responsable de la mayoría de hits que los lanzó al estrellato mundial.

Durante el evento The Music Industry Trust Awards, realizado en Londres, el rockero fue consultado sobre su posible regreso a las filas de Bon Jovi de cara al Festival de Glastonbury.

"Es una posibilidad. Estamos hablando un poco", dijo el músico al portal británico Metro. Como se recuerda, en el año 2013, y luego de 30 años de trabajo, Richie Sambora decidió dejar la agrupación; su salida tuvo que ver con su familia, según explicó a People en aquella ocasión.

"Tenía mucho trabajo consciente que hacer en torno a mi vida personal.... hemos pasado por muchas cosas juntos. Fue una época de mantenimiento psicológico para la familia... Ya sabes, no soy un ángel. Pero me di cuenta de que mi hija necesitaba que estuviera cerca en ese momento. La familia tenía que ser lo primero, y eso es lo que ocurrió", precisó.

A pesar de los entredichos entre los miembros a lo largo de esta última etapa, existe un antecedente de reunión entre ellos, cuando en 2018 se dieron una tregua para hacer una presentación en el Rock & Roll Hall of Fame, donde interpretaron Livin' on a Prayer.



"No tengo ninguna malicia hacia la banda"

Dos años después de la reunión en el Rock & Roll Hall of Fame, el guitarrista aseguró que estaría abierto a volver a tocar con ellos bajo ciertas circunstancias.



"Tendría que ser una situación especial para que volviera, pero desde luego no lo descarto. No tengo ninguna malicia hacia la banda", indicó al Daily Mail.

El último disco de Bon Jovi en el que tocó Sambora fue What About Now, en 2013. La banda ha publicado otros tres álbumes desde entonces, el más reciente es 2020.

Bon Jovi se formó en 1983, en Nueva Jersey, por su líder y vocalista, Jon Bon Jovi. La formación actual la completan el teclista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Hugh McDonald y el guitarrista Phil X, este último en reemplazo de Richie Sambora.

Es uno de los grupos de rock más exitosos de todos los tiempos, ha vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2 800 conciertos en cincuenta países. Además está considerado como un icono global de la música y forma parte del Rock & Roll Hall of Fame.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.