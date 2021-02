Jordi Sánchez, actor español de "La que se avecina", ingresa a UCI por complicaciones de la COVID-19 | Fuente: Instagram

El actor Jordi Sánchez se suma a la lista de artistas que han contraído la COVID-19. De acuerdo con la última publicación de su cuenta de Instagram, la familia del español de 56 años reveló que ha ingresado a UCI por su delicado estado de salud.

“La familia de Jordi Sánchez ha hecho llegar un comunicado a los medios de comunicación con el que piden el máximo respeto y privacidad al actor, después de que haya sido hospitalizado por covid-19. Jordi está evolucionando favorablemente y esperan poder informar muy pronto de su total recuperación”, se lee en el mensaje.

Cabe resaltar que esta noticia remeció a toda España ya que Jordi estaba preparando el estreno de la obra “Asesinos todos”, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el 5 de febrero.

Tras conocerse el estado de Sánchez, Alberto Caballero, creador, director y guionista al frente de “La que se avecina”, proyecto en el que el español forma parte, se pronunció en sus redes sobre la mala información que corrió sobre Jordi antes de que su familia confirmara su situación:

“Desconozco quién filtra estas mie**s, y me indigna el nulo respeto por la privacidad que existe en este país. Dicho lo cual, todo nuestro apoyo y energía para Jordi, que se va a poner bien porque no hay virus que se resista a un mayorista”, escribió.

Laura Caballero, su compañera de trabajo, también se pronunció: “Ahora sí que te has pasado. Con Jordi Sánchez no se juega. Con él NO. Has ido a por una de las personas más bonitas de este planeta y solo te deseo una desaparición rápida y permanente. Que sepas que él va a poder contigo. Tienes los días contados”, dijo en alusión al virus.

Sus compañeros de teatro, colegas y más artistas como Eva Isanta, Vanesa Romero, Pablo Chiapella o Fernando Tejero, le mostraron su cariño y apoyo a la familia Sánchez.

