Anna Paula Castillo es la doctora que apareció en polémicas fotos con Jorge Salinas. | Fuente: Composición

La situación entre Jorge Salinas y Anna Paula Guerrero Castillo se complica cada vez más. Hace unos días, los paparazzi captaron al actor mexicano en una situación comprometedora con la doctora donde ambos, aparentemente, se dan un beso.

A pesar de que en un inicio ella negó haber tenido un romance con el artista, que actualmente está casado con la actriz Elizabeth Álvarez, confirmó que sí hubo un beso con intención.

"Le entregué el medicamento, recibí el pago y nos despedimos. Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí y para mí fue, en cierto modo, chistoso. Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que para él era hasta cierto punto normal, porque me dijo: 'Hay paparazzi aquí'", contó Anna Paula Guerrero a Luis Magaña en su programa de YouTube Magañísimo.

Además, la doctora reveló que Jorge Salinas coqueteó en varias ocasiones con ella, pero siempre se negó a las propuestas que supuestamente el actor le había ofrecido.

“En ocasiones había como algún tipo de coqueteo, pero pues siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible. Le comenté, en el tiempo que yo tenía una pareja, le comenté que tenía una pareja y él en cierto punto se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo", agregó.

Por otro lado, Anna Paula Guerrero pidió que paren los ataques contra ella y se ha visto afectada con su trabajo. Hasta el momento Jorge Salinas, quien lleva 11 años de casado con la reconocida actriz, no se ha pronunciado sobre esta polémica.

¿Jorge Salinas le fue infiel a su esposa Elizabeth Álvarez?

Hace unos días, la revista TVNotas compartió una serie de fotografías donde Jorge Salinas y Anna Paula Guerrero Castillo están afuera de las instalaciones de la televisora de San Ángel. En las fotos parecen darse un beso, pero en un momento, la doctora lo negó y explicó que sucedió en ese momento.

“Recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones", dio en sus redes sociales.

No obstante, también se les ve a los dos juntos en un auto. "No fue el mismo día. La foto dentro del auto fue casi de las primeras (...) Él me entregaba el dinero en esa ocasión dentro de su auto, esa vez también lo vi afuera de Televisa, porque él realizaba los pagos en efectivo. La ciudad no es segura para recibir cantidades en efectivo, entonces es eso y nada más, en los demás videos se ve como el entrego una hielera, que es el medicamento que él utiliza y listo”.

Asimismo, Anna Paula Guerrero Castillo reveló que no tiene problema en hablar públicamente sobre lo que sucedió con Jorge Salinas porque "no tengo nada que esconder". “Creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago en atención al voto de confianza que tienen mis demás pacientes (...) Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”.

