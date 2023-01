Jorge Salinas y la actriz Elizabeth Álvarez llevan 11 años de casados y tienen dos hijos. | Fuente: Instagram

Tras ser acusado de ser infiel a su esposa, el actor Jorge Salinas rompió su silencio. Durante la presentación de la novela ‘Perdona nuestros pecados’, el mexicano se dirigió a la prensa anunciando que será la primera y última vez que hablará sobre ello.

“La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático”, comenzó diciendo.

Luego, Jorge Salinas hizo énfasis en que no engañó a su esposa con la doctora Anna Paula Guerrero y negó que la haya besado tal y como ella dijo hace unos días. Además, reveló que su relación con ella es estrictamente profesional:

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada, lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias”.

Al finalizar, Jorge Salinas agregó que no ha vuelto tener contacto con la doctora y que sigue viviendo con su esposa y con su familia en su casa. Por otro lado, descartó que la intención de que Anna Paula Guerrero sea una trampa para tener atención.

“Ese video, esas fotos fueron desde antes de Navidad y salen ahora precisamente porque el tema de la presentación de la novela (...) Hay que vivir el día a día, el ahora, yo no tengo ninguna intención de estar peleándome absolutamente con nadie. No tengo ningún resentimiento en contra de ninguna revista ni con ella”, concluyó.

Doctora admite que sí hubo un acercamiento con el actor Jorge Salinas

La situación entre Jorge Salinas y Anna Paula Guerrero Castillo se complica cada vez más. En diciembre del año pasado, los paparazzi captaron al actor mexicano en una situación comprometedora con la doctora donde ambos, aparentemente, se dan un beso.

A pesar de que en un inicio ella negó haber tenido un romance con el artista, que actualmente está casado con la actriz Elizabeth Álvarez, confirmó que sí hubo un beso con intención.

"Le entregué el medicamento, recibí el pago y nos despedimos. Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí y para mí fue, en cierto modo, chistoso. Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que para él era hasta cierto punto normal, porque me dijo: 'Hay paparazzi aquí'", contó Anna Paula Guerrero a Luis Magaña en su programa de YouTube Magañísimo.

Además, la doctora reveló que Jorge Salinas coqueteó en varias ocasiones con ella, pero siempre se negó a las propuestas que supuestamente el actor le había ofrecido.

“En ocasiones había como algún tipo de coqueteo, pero pues siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible. Le comenté, en el tiempo que yo tenía una pareja, le comenté que tenía una pareja y él en cierto punto se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo", agregó.

Por otro lado, Anna Paula Guerrero pidió que paren los ataques contra ella y se ha visto afectada con su trabajo.

