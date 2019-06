José José habría sido víctima de abuso sexual cuando era niño, reveló su exesposa | Fuente: EFE

Anel Noreña, exesposa de José José y madre de sus dos hijos mayores, contó que el cantante mexicano fue víctima de abuso sexual cuando era niño por unos vecinos del barrio- que eran alcohólicos- donde vivía.

"Me llamó la atención que José es un muchacho muy infantil en ciertos aspectos. Pero a la hora de hablar de esto que le había pasado era un niño llorando, con su corazón ensangrentado", dijo apenada la expareja del 'Príncipe de la canción' al programa "Ventaneando" de TV Azteca.

Pese al terrible episodio que le tocó vivir, el intérprete de “El triste” decidió no contarle nada a su madre porque consideraba que era una mujer sola y desprotegida.

"Su papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedes imaginar que a un niño no le deben de hacer y no hubo un papá que lo defendiera. Y a su mamá no le podía decir todo porque era una mujer sola, desprotegida", reveló Anel Noreña, exesposa de José José.

"Eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, su mamá rellenaba las botellitas con alcohol para el papá”, agregó.

Luego de mencionar que fue el cantante mexicano quien le contó este secreto a su hija Marysol, Anel Noreña reflexionó sobre la difícil experiencia que vivió su expareja e hizo mención sobre su alcohlismo.

"Son heridas muy grandes que yo no alcanzaba a entender, porque yo no sabía tanto de su infancia ni las violaciones… Yo decía: '¿por qué este muchacho está tan triste, tan valiéndole gorro todo?' No había nada que realmente lo entusiasmara para poder dejar la maldita botella", finalizó.