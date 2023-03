Gwyneth Paltrow en el último día de su juicio de ocho días el 30 de marzo de 2023 en Park City, Utah. | Fuente: Gwyneth Paltrow | Fotógrafo: Getty Images

El denunciante de la actriz Gwyneth Paltrow la culpó este miércoles de "tres experiencias cercanas a la muerte" por las que atravesó después del accidente de esquí sucedido en 2016.

Durante el séptimo día de juicio, Terry Sanderson aseguró que algunos de los daños que le dejó el accidente se ven reflejados en tres momentos de riesgo en los que no tomó "las decisiones médicas correctas", algo que tildó de inusual en su personalidad.

La primera fue un desmayo que duró un largo tiempo, la segunda una vez que se cortó la pierna dañándose la arteria femoral mientras cortaba una caja de cartón y la última una sobredosis accidental con oxicodona.

"¿Ahora mismo en este juicio culpas a la señorita Paltrow de estas tres experiencias cercanas a la muerte?", preguntó el abogado de la actriz de "Shakespeare enamorado", Stephen Owen, a lo que Sanderson respondió: "Sí, es muy inusual para mí no tomar buenas decisiones médicas".

Denuciante viajó a Perú después del accidente

Owens también mostró a Sanderson una serie de fotografías que fueron extraídas de sus redes sociales en las que se observaba al hombre acompañado de familia en diversos viajes y realizando algunas actividades físicas, como paseos en bote, esquí, caminatas por la naturaleza, entre otras, después del accidente.

Sanderson aseguró haber viajado a Perú, Costa Rica, Tailandia, Marruecos y diversos países europeos, así como a algunas ciudades estadounidenses.

"(Viajar) fue parte del tratamiento de sanación que me fue recomendado por varios neurólogos y terapeutas cognitivos, me aconsejaban regresar a la rutina", apuntó Sanderson y señaló que tuvo algunos problemas durante los viajes porque "no podía hacerlo solo".

El hombre también aseguró que en muchas ocasiones se esforzó en demostrar que "no tenía ningún problema mental".

Sanderson demandó a Paltrow en 2019 acusándola de ser la causante de un accidente de esquí en una pista de Deer Valley Resort en Utah (EE.UU.).

El testimonio del optometrista retirado se contrapone con el de Paltrow, quien narró su versión de los hechos ante el tribunal el pasado viernes, en la que aseguró que fue ella quien recibió el golpe por la espalda por parte del hombre, de 76 años. (EFE)

