Priyanka Chopra es una actriz y cantante india. Ganó fama y notoriedad después de ganar el título de Miss Mundo 2000. | Fuente: Instagram

Priyanka Chopra generó revuelo todo de Bollywood después de confesar que la vetaron de esta industria considerada como la más poderosa centro del cine indio. Sus declaraciones provocaron una serie de reacciones entre las celebridades del país asiático con acusaciones sobre las normas y vicios que rige.

En una conversación con los actores estadounidenses Dax Shepard y Monica Padman, en su podcast Armchair Expert, la esposa de Nick Jonas dijo que decidió buscar suerte en Hollywood después de conflictos dentro del mundo del espectáculo en la India.

“Estaba siendo arrinconada en la industria (Bollywood). Había gente que no me elegía, tenía problemas con la gente, no soy buena jugando ese juego”, señaló. "Yo había trabajado por mucho tiempo, en ese momento, y no sentía que quisiera hacerlo, pero cuando llegó la oportunidad pensé ‘voy a ir a Estados Unidos’ y fue increíble”. A las confesiones de Priyanka Chopra le siguieron reacciones de la también actriz india Kangana Ranaut sobre el trato que recibió la estrella de 'Quantico'.

"Esto es lo que Chopra tiene que decir sobre Bollywood, la gente la atacó, la acosó y la expulsó de la industria del cine: una mujer hecha a sí misma se vio obligada a abandonar la India", dijo en una serie de mensajes en Twitter.

Problemas que afrontó en Bollywood

De acuerdo con Ranaut, la caída de Priyanka Chopra fue provocada los desencuentros con el director y guionista Karan Johar, y la amistad de la actriz con el protagonista de 'Mi nombre es Khan', Shahrukh Khan. El director indio "se esforzó al máximo para acosarla hasta el punto en que tuvo que irse de la India", dijo Ranaut que acusó a Johar de ser una persona "odiosa, celosa, mezquina y tóxica".

Asimismo, la representante de la esposa de Nick Jonas, Anjula Acharia, que aseguró en 2021 en una entrevista con Forbes que actores y directores del cine indio intentaron convencerla de no trabajar con Chopra, puso hoy de nuevo en la superficie esas declaraciones.

Priyanka Chopra "es innegable y demostramos que todos estaban equivocados ¡Sabía que sería una estrella mundial la primera vez que la vi en la televisión!", dijo Acharia en Twitter. Las controvertidas revelaciones de Chopra sobre su color de piel causaron también agitación en los medios indios, después de que la actriz asegurase que su tono de piel fue aclarado en algunas de las películas en las que participó.

Chopra protagonizó hace más de una década un comercial para promocionar una crema blanqueadora en el que la actriz interpretaba a una chica ignorada por su entornó debido al color de su piel, hasta que comenzó a usar la loción blanqueadora y se cumplieron sus sueños más deseados.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!