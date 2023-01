Julieta Venegas | Fuente: Instagram / Julieta Venegas (Cortesía de Gallery Sessions)

En 1998, la cantante Julieta Venegas contrajo matrimonio con el vocalista de la banda Los Tres, Álvaro Henríquez. La boda fue celebrada en Estados Unidos y después hubo una fiesta en la tierra natal del músico, en Chile. Dos años después, sin embargo, ambos firmaron el divorcio. ¿Qué ocurrió?

En una reciente entrevista con el conductor Yordi Rosado, la estrella mexicana reveló que la separación era un asunto inminente por un problema en particular: ninguno de los dos quería dejar su país. Fue una cosa "de locos", señaló, porque "él vivió siempre en Chile" y ella "siempre en México".

"Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos", indicó Julieta Venegas. Pero hubo un hecho crucial para que la ruptura se consumara: Henríquez conoció a otra mujer durante la grabación del video musical de una canción que le había dedicado a su entonces esposa.

"Él me escribió una canción súper bonita que se llamaba 'No me falles', que es hermosa. En el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz", reveló la intérprete de "Me voy". "En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro", agregó.

Julieta Venegas vuelve a la música

Siete años después de su último disco, "Algo sucede" (2015), algo ocurre de verdad en la vida de Julieta Venegas, pletórica y muy motivada por su inminente nuevo trabajo, tras haberse embarcado mucho antes de la pandemia en una pausa para repensar cómo quería que fuesen de verdad las cosas en su carrera.

"Después de aquella gira, que me llevó tres años, me di cuenta de que no me podía meter a escribir de nuevo para volver a salir de gira. Necesitaba parar la máquina y encontrar otra forma de seguir", recordó la artista en una charla con EFE, en marzo de 2022, antes de iniciar su gira por España.

La causa principal de su descontento fue la dimensión y rutinas que había adquirido su carrera a manos de la multinacional que publicó sus discos, desde que empezara su andadura como solista con el disco "Aquí" (1997) hasta el citado "Algo sucede", con su conversión entre medias como estrella internacional con "Sí" (2003) o "Limón y sal" (2006).

Sobre su octavo álbum, aún sin fecha ni título, Julieta Venegas anticipó: "Siempre me ha gustado la canción pop, con la caja de ritmos marcada, y esa combinación con los temas del acordeón, alternar lo más programado y artificial con la tierra que jala un instrumento acústico. Eso lo haré siempre y en este disco hay mucho de eso, canciones muy mexicanas y con otras como 'Mismo amor'".









