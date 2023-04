Jung Chae Yul era conocida por su trabajo en series como "Zombie Detective" y "I Have Not Done My Best Yet". | Fuente: Instagram

La industria surcoreana está de luto. La actriz y modelo Jung Chae Yul murió a los 26 años de manera inesperada. La artista se encontraba grabando la película 'Wedding Impossible' y tuvieron que parar con el rodaje por su misterioso fallecimiento.

Su agencia confirmó el deceso y aún no han dado detalles de esta triste noticia. Chae Yul se hizo conocida en su país por protagonizar varias cintas y series como 'Zombie Detective', 'Todavía no he dado lo mejor de mí' y 'Deep'. A sus 16 años participó en el reality show 'Devil’s Runway'.

“Tenemos que anunciar noticias muy tristes y desafortunadas. La actriz nos dejó en abril 11. Su funeral se realizará de forma privada de acuerdo con los deseos de su familia, quienes deben estar más tristes que cualquiera. Esperamos que puedan rezar por la fallecida Chae Yul, quien fue muy sincera durante su carrera. Descanse en paz”, escribió la empresa Management S.

El rodaje de 'Wedding Impossible' quedó paralizado por completo después de la terrible noticia. La dirección ha tomado la decisión para dar un descanso al resto de sus compañeros. “Nuestra Chae Yul era una persona muy trabajadora. Era alguien con un gran corazón y una muy buena amiga. En mi opinión, es muy difícil describir con palabras lo increíble que era como actriz”, Lee Soo Haeng, el director general de Management S.

Artistas surcoreanos que fallecieron en los últimos tres años

NA CHUL

El actor surcoreano Na Chul murió en la mañana del sábado 21 de enero de este año a los 36 años. El artista participó en la serie coreana ‘Vincenzo’ de Netflix. La noticia de su deceso llamó la atención en su país y en el mundo ya que, según medios internacionales, estaba recibiendo tratamiento por un problema de salud reciente.

YE HAK YOUNG

Ye Hak Young, protagonista de 'Nonstop 4', murió en víspera de Navidad, sin embargo, la familia recién compartió la noticia a los medios de su país sobre el fallecimiento del artista. Antes de ingresar al mundo de la actuación, Young compartió la pasarela con Kang Dong Won y Joo Ji Hoon. De acuerdo con las publicaciones, su familia y amigos fueron los únicos que lo acompañaron en su despedida que fue en el parque conmemorativo de Gyenonggi.

SULLI

La cantante Sulli fue encontrada muerta en su casa de Seúl el 25 de octubre del 2019, según confirmó la policía surcoreana. De acuerdo con las autoridades, la famosa intérprete de 25 años fue hallada muerta, un mes después de vivir en medio de la polémica por la publicación de unas imágenes íntimas en sus redes sociales.

GOO HARA

El 24 de noviembre del 2019, la cantante surcoreana Goo Ha-ra, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada muerta en su domicilio de Seúl, informaron fuentes policiales. El cuerpo de Goo, de 28 años, fue hallado hacia las 18.00 hora local en su vivienda del sur de la capital surcoreana, según informaron las fuentes a medios locales.

KIM DONG YOON

El famoso cantante que perteneció en las bandas de pop Spectrum y MIXININE, falleció a sus cortos 20 años, Dong Yoon debutó en la industria musical con seis cantantes más hace solo dos meses, con quienes compartió en el programa de talentos MIXNINE.

