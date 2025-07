“¿Por fin lo entienden, perdedores?”: Hailey Bieber defiende a Justin y responde a rumores de crisis matrimonial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de los rumores que apuntan a una supuesta crisis matrimonial con Justin Bieber, Hailey Bieber dejó clara su postura: no está dispuesta a seguir tolerando especulaciones ni ataques. La modelo de 28 años no solo formó parte del concepto visual del nuevo álbum del cantante, titulado Swag, sino que también salió al frente como su defensora.

El jueves, 10 de julio, Hailey compartió en sus redes sociales imágenes del lanzamiento de la campaña promocional del disco en Times Square, uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York. Junto a las fotos, escribió un mensaje cargado de ironía y molestia:

“Is it finally clocking to you **ing losers?” (¿Por fin lo están entendiendo, malditos perdedores?), una frase que se volvió viral después de que Justin la utilizara durante un encuentro tenso con paparazis.

La publicación rápidamente se viralizó, y muchos de sus seguidores la interpretaron como una respuesta directa a quienes insisten en hablar de una separación inminente entre la pareja. Tanto Hailey como Justin han evitado dar declaraciones extensas sobre el estado de su relación, pero este gesto sugiere que están más unidos que nunca frente a las críticas.

Hailey Bieber hace referencia a la frase viral que lanzó su esposo en un comentado encuentro con paparazzis.Fuente: Instagram: @haileybieber

Las colaboraciones de Justin Bieber en su nuevo disco

Swag incluye tres colaboraciones -Soul Foul, Therapy Session y Standing on Business- con el cómico Druski que son conversaciones entre los dos en las que reflexionan sobre cosas que le han pasado a Bieber en los últimos meses.

Como otro enfrentamiento de Bieber con un fotógrafo al que espetó: "I’m a dad. I’m a husband. You’re not getting it. It’s not clocking to you. I’m standing on business. I'm a human fucking being an you're standind around my car at the beach". ("Soy padre. Soy esposo. No lo entiendes. No te cuadra. Estoy trabajando. Soy un maldito ser humano parado junto a mi coche en la playa").

Palabras que se escuchan de fondo mientras Druski y Bieber hablan de ese momento y el cómico señala que va a ir "a la playa a buscar a esos cabrones". En Therapy Session, Bieber afirma: "Siento que he tenido que atravesar muchas luchas como ser humano. Como todos, lo he tenido que afrontar públicamente. Y entonces la gente siempre me pregunta si estoy bien. Y eso empieza a pesarme mucho".

Mientras que, en otros cortes del álbum, como Dadz Love, junto a la rapera Lil B., el mensaje es de más amor y menos odio en el mundo. No son las únicas colaboraciones del disco, en el que también participan Sexyy Red, el cantante de gospel Marvin Winans -que interpreta en solitario Forgiveness-, Dijon, Gunna, Cash Cobain o el australiano Eddie Benjamin, además de Eminem, como autor de la letra de Yukon.