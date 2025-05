Justin Bieber celebró el primer Día de la Madre de Hailey dedicándole 'Cielito lindo' con mariachis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde lo que parece ser el jardín de su casa, Justin Bieber sorprendió a su esposa Hailey con mariachis para celebrar su primer Día de la Madre. En un video compartido por el cantante a través de Instagram, se observa a la modelo estadounidense disfrutando de una comida cuando, de pronto, el grupo musical hace su aparición.

Con guitarras, trompeta y violín en mano, los músicos interpretaron el clásico Cielito lindo, mientras Hailey reaccionaba con alegría al detalle. El video fue acompañado por varias fotos familiares y un mensaje que el cantante dedicó a su pareja: "El mejor Día de las Madres, nena".

Además, Justin compartió una historia en la que ambos brindan durante la serenata.

Por su parte, Hailey mostró en sus redes fotos de su embarazo y de su hijo. En una de las imágenes se ve la pequeña mano del bebé tocando su rostro, y en otra, el niño observando por la ventana de un avión. El mensaje que acompañó las fotos decía: "Me encanta ser tu mami, Jack Blues. Feliz Día de las Madres".

Justin Bieber y Hailey Bieber tienen seis años de matrimonio. | Fuente: Instagram: Justin Bieber

Justin Bieber se defiende de críticas tras ser visto en mal estado durante Coachella 2025

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber difundió una serie de mensajes citando a Dios para afirmar que "es demasiado imperfecto". Esto, luego de ser visto fumando y tambaleándose en el festival musical Coachella 2025.

“Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros”, escribió el cantante en un post.

Como se sabe, Justin Bieber suele colocar citas bíblicas en sus redes sociales en referencia a su fe. El intérprete de Baby y Never Say Never fue bautizado en la religión evangélica el 2014 por Varl Lentz, conocido pastor de la iglesia Hillsong.

“Nada nos descalifica de experimentar los buenos planes de Dios para nuestra vida. Hoy elijo permitir que el amor y la gracia de Dios moldeen mi día y me den perspectiva (…) y no hacer de mi día un intento de demostrar mi valía”, sostuvo.

