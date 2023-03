Durante su niñez, Justin Bieber demostró interés por el hockey, el fútbol y el ajedrez, pero siempre mantuvo para sus aspiraciones musicales. | Fuente: Instagram

El cantante canadiense Justin Bieber publicó un video en su perfil de Instagram en el que muestra cómo está recuperando su sonrisa meses después de haber sido diagnosticado con una rara enfermedad que le provocó parálisis facial.

Según el clip, el cantante de "Stay" se graba acercando su cara lentamente a la cámara hasta que muestra una amplia sonrisa. El video se acompaña de un simple mensaje que dice "Wait for it" (Espéralo).

Bieber se vio obligado a cancelar definitivamente la gira mundial "Justice World Tour" a principios de marzo tras varios aplazamientos, primero por la pandemia de la COVID-19 y luego por la enfermedad que le fue detectada el año pasado, el denominado Síndrome de Ramsay Hunt.

Aunque no se produjo una confirmación oficial de la cancelación, las fechas de los conciertos que se iban a celebrar en los próximos meses fueron borradas de su página web oficial.

El cantante reapareció en sus redes sociales luego de cancelar su gira internacional. | Fuente: Instagram

¿Qué enfermedad afectó a Justin Bieber?

El cantante canadiense fue diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt, una afección rara, causada por un virus, que infecta a un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

"A principios de este año, hice pública mi batalla con el Síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi cara se encontraba parcialmente paralizada", indicó en redes sociales el cantante canadiense, quien dijo entonces que debía hacer un parón porque su salud es "prioritaria en estos momentos".

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara", narraba el cantante en un video subido a sus redes sociales.

Ya su anterior gira, "Purpose World Tour", celebrada en 2017, fue cancelada a mitad de su recorrido sin más explicaciones por parte del cantante. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.