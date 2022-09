Justin Bieber suspende conciertos por motivos de salud. | Fuente: AFP

El cantante canadiense Justin Bieber suspendió los conciertos previstos para los próximos 10 y 11 de septiembre en La Plata (provincia de Buenos Aires) por motivos de salud, según informó este martes la productora Move Concerts Argentina, organizadora de ambos eventos.

En un comunicado, el artista norteamericano explicó que todavía arrastra las consecuencias del síndrome Ramsay-Hunt, una afección que le paralizó parcialmente el rostro a principios de este año, obligándole a posponer su gira "Justice World Tour".

"El pasado fin de semana, actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba priorizar mi salud", señaló el cantante, de 28 años.

"Por ahora, voy a tomarme un descanso de las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor. Estoy muy orgulloso de haber llevado este espectáculo y nuestro mensaje de 'Justicia' por el mundo", agregó el texto.

En ese sentido, la productora Move Concerts Argentina señaló que la devolución de las entradas se realizará automáticamente entre el 12 y el 23 de septiembre, con independencia del método de pago elegido.

La última visita de Bieber a Argentina, sucedida en 2013, estuvo plagada de polémicas: el artista tuvo que comparecer ante un juez por agresiones a un fotógrafo, suspendió un concierto por "dolores estomacales" y fue duramente criticado por barrer el suelo del escenario con una bandera del país.

Justin Bieber sufrió de parálisis en la mitad del rostro

Justin Bieber puso en alerta a sus seguidores luego de anunciar que tiene la mitad del rostro paralizado tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt. A través de Instagram, el cantante ofreció disculpas a todos los que "se sientan frustrados por las cancelaciones" de los conciertos.

El artista indicó que está realizando una serie de ejercicios faciales a diario para recuperar su normalidad cuanto antes, pero que no está claro cuánto tiempo le llevará.

"Volverá a la normalidad. Tomará tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza, y confío en Dios, y confío en que todo esto es por una razón. Pero mientras tanto, voy a descansar", sostuvo.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

"No puedo creer que esté diciendo esto. Hice todo lo posible para estar mejor, pero mi enfermedad está empeorando... A toda mi gente, los amo mucho. Voy a descansar y a estar mejor, manténganme en sus oraciones", dijo el artista canadiense.



En 2020, la salud de Justin Bieber se vio comprometida luego de ser diagnosticado con enfermedad de Lyme, en ese entonces también se hablaba sobre su adicción a las drogas. "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es que he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", reveló durante el estreno de su documental, 'Justin Bieber: Seasons'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.