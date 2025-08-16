Últimas Noticias
“Qué agradable fue verte”: Ana Martín elogió el trabajo de Nicola Porcella en la novela 'Amanecer'

Ana Martín comparte roles con Nicola Porcella en la novela mexicana 'Amanecer'.
Ana Martín comparte roles con Nicola Porcella en la novela mexicana 'Amanecer'. | Fuente: Instagram: @anamartin
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La primera actriz mexicana compartió una fotografía junto al peruano y destacó la experiencia de coincidir con él en la novela.

La reconocida actriz mexicana Ana Martín sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una fotografía junto al actor peruano Nicola Porcella, con quien compartió escenas durante las grabaciones de la telenovela Amanecer. 

“Qué agradable fue verte durante grabaciones en Amanecer. Te deseo éxito”, escribió la primera actriz, acompañando la imagen del encuentro en el set. 

Porcella no tardó en responder con un gesto de respeto y gratitud: “Gracias, maestra”, expresó en la misma publicación. 

La interacción generó numerosos comentarios de fans que celebraron el reconocimiento de Martín hacia el exintegrante de Guerreros 2020 y actual actor de Televisa, quien continúa consolidando su carrera en la ficción mexicana.

Nicola Porcella trabaja al lado de Fernando Colunga

Nicola Porcella es integrante del elenco de Amanecer, la nueva telenovela de Televisa producida por Juan Osorio. El actor peruano comparte escenas con grandes figuras de la televisión mexicana como Fernando Colunga y Livia Brito, algo que él mismo considera un logro impensado hace unos años.

"Para mí es un sueño trabajar al costado de tremendo actor, de tremendo galán, y ni hablar de Livia", dijo en una entrevista para Al punto noticias.

Porcella tuvo palabras de agradecimiento para Juan Osorio, a quien considera determinante en su crecimiento profesional. "A Juan le debo toda mi carrera actoral. Las oportunidades se presentan, pero uno tiene que abrazarlas y trabajar", señaló.

Tags
Ana Martín Nicola Porcella

