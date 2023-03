Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, más conocido como Kalimba, es un cantante, actor y bailarín mexicano. | Fuente: Instagram

Kalimba enfrenta una nueva denuncia por acoso sexual. Melissa Galindo, una exconcursante de la 'La Voz México', acusó al intérprete de haber abusado de ella en al menos dos ocasiones. Según su relato, los hechos ocurrieron hace tres años, cuando ambos trabajaron juntos.

"Me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y había estado escuchando mi música, que estaba pendiente de mí y que quería firmarme. En ese momento, me pareció muy buena idea porque lo conocía de tiempo y siempre me había tratado muy bien", comentó la denunciante en un video que publicó en sus redes sociales.

Tras la propuesta, Melissa afirma que fue invitada a participar en un concierto del integrante de OV7, pero de regreso a su hotel supuestamente ocurrió el primer abuso.

"En la camioneta, me subí e iba atrás del copiloto, Kalimba [iba] al lado mío. Me agarró la rodilla, me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto. De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina... entré en shock", narró.

En otra ocasión, según Galindo, el cantante llegó a su departamento en estado de ebriedad con otro miembro de su equipo. Para evitar que se quedaran allí, accedió a salir con ellos. "Me subí al azar a la camioneta y quedé, de nuevo, atrás del copiloto, Kalimba al lado mío en el centro, alguien más, que no voy a decir nombres", continuó.

"Me abraza así [poniendo la mano en su hombro] y su mano cae en mi seno y [para mí] fue como '¡oh, fue sin querer. No me voy a malviajar'", dijo. "Me agarra de nuevo la rodilla, y me vuelve a decir lo mismo, 'el inversionista está feliz, tengo un montón de noticias buenísimas'. Y, volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió algo, movió los dedos. En lo que alcanzó a tocarme la vagina se movió. Ahí sí me shockeé".

Melissa Galindo decidió hacer públicas estas acusaciones en contra de Kalimba para "evitar que alguien más que lo viva". Asimismo, dijo que narró lo sucedido a su abogado, quien se ocupó de rescindir el contrato que tenían con el artista.

Kalimba anuncia demanda

Kalimba usó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones en su contra, y a través de un comunicado expresó que ejercerá acciones legales por difamación.

El integrante de OV7 aseguró que siempre ha respetado a las personas que han trabajado con él, y que la gente que lo conoce puede dar fe de esto, por lo que lamentó y negó las acusaciones de Melissa Galindo.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", manifestó en el documento.

En ese sentido, el cantante, que hace 13 años terminó en la cárcel por una acusación similar, informó que ejercerá acciones legales por la difamación de la que está siendo objeto.

"Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos", finalizó.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.