Kalimba: Melissa Galindo formaliza denuncia de abuso sexual contra el cantante | Fuente: Composición

La cantante Melissa Galindo formalizó la denuncia contra el cantante Kalimba por abuso sexual, luego de hacer pública la acusación. Hace algunos días, Kalimba dijo que demandaría a la cantante por daño moral, tras sus declaraciones.

El martes 28 de marzo, Galindo a través del despacho ROCA, compartió un comunicado en el que explicaba que se decidió a proceder legalmente contra Kalimba.

La denuncia pública de Melissa Galindo se dio a través de su cuenta oficial de Instagram, contando que había sufrido abuso sexual agravado por parte de Kalimba, El cantante respondió, deslindó los hechos y hasta comentó que la demandaría por daño Moral. Sin embargo, Galindo decidió formalizar la denuncia, afirmando que fue revictimizada por diversas personas en las mismas redes sociales, así como en medios de comunicación, “e incluso su agresor y equipo legal”.

“Las víctimas no hablan cuando la sociedad quiere que lo hagan, lo hacen cuando sienten la necesidad y fuerza de hacerlo, y eso puede tardar años; incluso más cuando la carrera y futuro profesional de la misma depende del agresor. De igual forma, no debemos empatía a ninguna persona que decide reincidir en sus acciones delictivas”, dice el comunicado del despacho de abogados.

La denuncia pública

Según el relato de Melissa Galindo, los hechos ocurrieron hace tres años, cuando ambos trabajaron juntos.

"Me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y había estado escuchando mi música, que estaba pendiente de mí y que quería firmarme. En ese momento, me pareció muy buena idea porque lo conocía de tiempo y siempre me había tratado muy bien", comentó la denunciante en un video que publicó en sus redes sociales.

Tras la propuesta, Melissa afirma que fue invitada a participar en un concierto del integrante de OV7, pero de regreso a su hotel supuestamente ocurrió el primer abuso.

"En la camioneta, me subí e iba atrás del copiloto, Kalimba [iba] al lado mío. Me agarró la rodilla, me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto. De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina... entré en shock", narró.

En otra ocasión, según Galindo, el cantante llegó a su departamento en estado de ebriedad con otro miembro de su equipo. Para evitar que se quedaran allí, accedió a salir con ellos. "Me subí al azar a la camioneta y quedé, de nuevo, atrás del copiloto, Kalimba al lado mío en el centro, alguien más, que no voy a decir nombres", continuó.

"Me abraza así [poniendo la mano en su hombro] y su mano cae en mi seno y [para mí] fue como '¡oh, fue sin querer. No me voy a malviajar'", dijo. "Me agarra de nuevo la rodilla, y me vuelve a decir lo mismo, 'el inversionista está feliz, tengo un montón de noticias buenísimas'. Y, volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió algo, movió los dedos. En lo que alcanzó a tocarme la vagina se movió. Ahí sí me shockeé".