Kanye West comunica que su álbum Donda 2 solo estará disponible en su reproductor Stem Player | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jean-Baptiste Lacroix

El artista Kanye West tiene un largo historial en desafiar a las plataformas de transmisión tradicionales, al igual que los métodos de promoción del lanzamiento de sus álbumes.

Su último álbum se titula Donda 2, el cual tiene fecha de lanzamiento para este 22 de febrero.

Sin embargo, a pocos días del esperado album, Kanye West anunció que el esperado álbum solo estará disponible en la plataforma Stem Player.

Stem Player

Este es un dispositivo que Ye lanzó el año pasado año en colaboración con la firma tecnológica Kano Computing y permite al usuario manipular diferentes pistas de la canción que se está escuchando a través de un control y un sistema de deslizadores luminosos.

Se pueden añadir a la mezcla Loops y efectos de sonido, controlar de forma independiente voz, batería, bajo y otras cosas. Se pueden guardar las mezclas que se realicen y descargar la música que quiera en el reproductor conectándolo a un ordenador y mediante una interfaz web.

Las dudas que hay referente al álbum y el dispositivo es si los actuales poseedores de un Stem Player podrán descarga el nuevo álbum o si solo estará disponible para nuevos compradores. Cabe acotar que el dispositivo tiene un valor de 200 dólares.

Kanye y Donda 2

“Donda 2 solo estará disponible en mi propia plataforma, Stem Player. No en Apple, Amazon, Spotify o YouTube”, ha asegurado West en medios sociales.

La lucha de Kanye West por generar más valor a los artistas en las plataformas no es algo nuevo, esbozando sus quejas al igual que artista como Kid Cody y Billie Eilish.

West ha explicado su postura a través de una publicación en Instagram: “Hoy los artistas obtienen solo el 12 % del dinero que gana la industria. Es hora de liberar la música de este sistema opresor. Es hora de tomar el control y construir el nuestro. Vaya a stemplayer.com ahora para ordenar”.

