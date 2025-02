Karla Sofía Gascón niega haber atacado a Selena Gomez: "Nunca he dicho nada de mi compañera"

La actriz española, nominada al Oscar 2025 por Emilia Pérez, afirmó que no necesita ganar premios, pero dejó claro que no puede renunciar a la nominación.

"Mis más sinceras disculpas a todas las personas que puedan haberse sentido ofendidas por mi forma de expresarme", declaró Karla Sofía Gascón en una entrevista de casi una hora para CNN en Español. La actriz española rompió su silencio tras la polémica desatada por la viralización de supuestos tuits discriminatorios, entre ellos uno que, según se dice, habría estado dirigido a Selena Gomez, su compañera en Emilia Pérez.

Gascón recibió duras críticas la semana pasada luego de que resurgieran mensajes polémicos que habría publicado en el pasado sobre temas como George Floyd, la diversidad en los premios Oscar y la comunidad musulmana. Entre ellos, destacó un tuit en el que, aparentemente, se refería a Gomez como "una rata rica que juega a ser pobre siempre que puede y nunca dejará de molestar a su exnovio (Justin Bieber) y a su esposa".

Al respecto, la actriz negó haber escrito el mensaje sobre Gomez. "Por supuesto, ese no es mío", afirmó. "Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera". Además, contó que se comunicó con la cantante para aclarar la situación: "Le escribí, le mandé el post que me enviaron y le dije: 'Oye, que sepas que esto no es mío'. Y me respondió: 'Sabes que estoy contigo al 200%'. Así ha sido todo el mundo conmigo, porque me conocen".

"Me importa un pimiento los premios"

Consultada sobre si renunciaría a su nominación al Oscar como Mejor Actriz debido a la controversia en torno a la película y los comentarios que le atribuyen, Gascón fue tajante: "No puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen". Sin embargo, también señaló: "Me importa un pimiento los premios. No quiero ni necesito ganar nada"

La actriz insistió en que, si las marcas que la apoyan o la Academia decidieran retirarle su nominación, deberían hacerlo con base en un proceso justo: "Si me quieren retirar el apoyo, les pido que lo hagan, pero que lo hagan con un juicio justo, en el que me den la oportunidad de defenderme. Que el juicio no lo haga alguien en unas redes sociales llenas de perfiles falsos".

Finalmente, Gascón denunció haber sido blanco de ataques en los últimos días. "No he parado de recibir odio, amenazas de muerte, insultos. No he visto a nadie que haya salido a levantar la mano por mí. En cambio, sí se han dedicado a buscar todas las cosas que había dicho, muchas de las cuales son falsas y ni siquiera reconozco, para juntarlas y hacerme ver como una persona terrible, justo cuando más daño pueden hacer: en plena votación de los Oscar".

La semana pasada, Karla Sofía Gascón cerró su cuenta en X (antes Twitter) a petición de su familia y denunció estar siendo blanco de una "campaña de odio y desinformación" que no piensa seguir tolerando. "Está claro que hay algo muy oscuro detrás", afirmó. Sin embargo, advirtió: "Cuanto más intenten hundirme, más fuerte me haré. Más grande será la victoria".

