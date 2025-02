"Me da mucha tristeza porque no lo apoyo": Zoe Saldaña se pronuncia sobre la polémica en torno a Karla Sofía Gascón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Zoe Saldaña expresó su tristeza y desconcierto tras la reciente controversia que rodea a su coprotagonista de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, por la revelación de antiguos tuits con contenido intolerante.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres el pasado viernes, moderada por Edith Bowman, Saldaña compartió sus sentimientos al respecto. "Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", comentó. El evento contó con la presencia del director Jacques Audiard -que también ha tenido comentarios polémicos- y los compositores Camille y Clément Ducol, pero Gascón, quien originalmente iba a asistir, no se presentó.

Zoe Saldaña dejó claro su rechazo a cualquier tipo de discurso de odio: “Me pone muy triste, porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película, y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece”.

A pesar de la polémica, destacó la importancia del mensaje de Emilia Pérez: “Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo. Pero estoy feliz de que todos ustedes estén aquí y de que sigan apoyando a la película porque el mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades que son marginadas día tras día es importante”.

Saldaña concluyó reafirmando su compromiso con los valores de respeto e inclusión: “Todo lo que puedo dar fe es que todos los que nos unimos para contar esta historia, nos unimos por amor, respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje. Eso es todo lo que podemos decir ahora. Gracias”.

La polémica surge en un momento clave para Emilia Pérez, una película que ha sido la más nominada a los Oscar 2025 y que ahora enfrenta un desafío tras la controversia de Karla Sofía Gascón.

Karla Sofía Gascón cerró su cuenta en X tras tuits ofensivos

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada a un Oscar por Emilia Pérez, cerró el último fin de semana su cuenta en la red social X, a petición de su familia, y denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que no va a seguir consintiendo.



"Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", señala Gascón (Alcobendas, Madrid, 1972) en un comunicado remitido a EFE tras la polémica suscitada por unos tuits publicados hace años, unos de contenido racista y otros en los que llega a criticar a los propios galardones.

"Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas", señala en referencia al contenido de los mensajes hechos públicos por la revista estadounidense Variety y reproducidos por numerosos medios.

Las críticas a Emilia Pérez

Usuarios de redes sociales, críticos y artistas ya han cuestionado a la película o la han acusado de burlarse por cómo aborda la violencia del narcotráfico y a sus víctimas.

“Me duele un poco que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando tanto y, de verdad, yo no encuentro eso, yo creo que Jacques es una persona cariñosa, respetuosa, que ama a México, al que le impactó muchísimo ese tema”, expresó Adriana Paz, entre lágrimas, tras revelar que hace 18 años padeció un secuestro.

Karla Sofía Gascón agregó que es una “película muy seria”, pero lamentó que los premios la cataloguen como comedia o musical “como si fuera un chiste”, porque “toca y aborda muchos temas para que los espectadores reflexionen".

En tanto, el director Jacques Audiard defendió que abordó “con toda la delicadeza posible, empatía, prudencia y mucha reflexión” el tema de los desaparecidos en México, donde hay cerca de 120 mil personas no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Y, si ustedes ven la película, seguramente no se enterarán de nada nuevo, como mexicanos, y a lo mejor hasta les parecerá que estoy sobrevolando apenas esta cuestión, y si les parece entonces que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa”, apuntó.

