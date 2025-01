¿Karla Sofía Gascón violó las reglas de los Oscar 2025 por referencia a Fernanda Torres? Esto se sabe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón afirmó que “personas que trabajan en el ambiente” de la actriz brasileña Fernanda Torres buscan “hundirla” a ella y a la película Emilia Pérez donde es protagonista y la cual rompió récords con sus 13 nominaciones en la edición 95 de los premios Oscar el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

En efecto, en una reciente entrevista con el diario Folha de São Paulo, la actriz transgénero recalcó estar “alegre” con la obtención del Globo de Oro de Torres. Sin embargo, aseguró que grupos de redes sociales trabajan en favor de la brasileña, pero en contra de ella y de su trabajo en el filme Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard.

“Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando desmeritar el trabajo de otras personas, como es el mío o el de la película (Emilia Pérez) porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona, no necesitas hundir el de los demás”, señaló.

Cabe resaltar que tanto Gascón como Torres fueron nominadas en la categoría de Mejor actriz en los Oscar 2025. En ese sentido, la española señaló que “en ningún momento” habló mal de Torres a diferencia del equipo de ella.

“Yo en ningún momento, me he visto hablando mal de Fernanda Torres o de la película de Fernanda Torres, pero en cambio yo sí veo muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Eso habla mal de ellos y de la película de ellos, que de la mía”, expresó.

Fernanda Torres se convirtió en la primera brasileña en ganar un Globo de Oro. | Fuente: @goldenglobes

Karla Sofía Gascón aclaró sus comentarios sobre Fernanda Torres

Karla Sofía Gascón aclaró lo dicho sobre Fernanda Torres. En un reciente comunicado compartido por Variety, la nominada al Oscar con Emilia Pérez mencionó que sus comentarios no fueron dirigidos “directamente” a las personas asociadas con Torres, sino que se refería en general “a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales”.

“Soy una gran admiradora de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses. En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernando ha sido una aliada maravillosa y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”, sostuvo.

La película Emilia Pérez consiguió trece nominaciones en los Oscar 2025. | Fuente: @emiliaperezfilm

¿Karla Sofía Gascón violó las normas de los premios Oscar?

Los primeros comentarios de Karla Sofía Gascón no fueron bien tomados por los seguidores de Fernanda Torres, ni de otros usuarios en redes sociales, que afirmaban que la actriz transgénero violó las normas de los Oscar al acusar que un supuesto equipo de trabajo, de otra actriz nominada al Oscar, quiere “hundirla” sin presentar pruebas.

De acuerdo con Variety, varios usuarios compartieron “normas actualizadas de la Academia, que fueron revisadas tras la polémica nominación de Andrea Riseborough el 2023”. No obstante, el medio precisó que los comentarios de Gascón “no violan ninguna norma”.

“Karla Sofia Gascón no hace comentarios despectivos sobre la actuación de Torres, lo que hubiera infringido las normas de la Academia. Todo lo contrario, Gascón elogia a su compañera nominada como actriz”, acota Variety.

Es importante recordar que Karla Sofía Gascón es la primera actriz abiertamente transgénero en ser nominada por la Academia. Anteriormente, Gascón, de 52 años, también fue nominada en los premios Critics Choice, los BAFTA y el Sindicato de Actores.

Fernanda Torres fue nominada al Oscar por su actuación en la película Aún estoy aquí.Fuente: Arte France Cinéma

¿Qué dijo Fernanda Torres sobre Karla Sofía Gascón?

Fernanda Torres, por su parte, decidió salir en defensa de Karla Sofía Gascón. Hace unos días, la actriz nominada al Oscar por la película Aún estoy aquí usó su cuenta de Instagram para contar que se encontró con Gascón en una fiesta en Estados Unidos con otros actores.

“Me estaba sintiendo fuera de lugar en la fiesta, como un pez fuera del agua cuando de repente Karla Sofía Gascón me agarra del brazo (…) No podía creerlo, ella fue tan amable conmigo. Ella fue tan solidaria. Me llevó al centro y me presentó en la fiesta”, relató.

Seguidamente, Torres pidió a sus seguidores evitar crear diferencias con Karla Sofía Gascón y parar con las críticas hacia ella. “Entonces, a lo que quiero llegar es que todas lo merecen y merecen nuestro cariño. No vamos a alimentar odios, ¿saben?”, señaló.

Finalmente, agregó unas palabras dirigidas a Gascón: “Quiero decirle (a ella) que la amo para siempre. Una mujer generosa, talentosa, que merece todo nuestro afecto".

Karla Sofia Gascón y Fernanda Torres fueron nominadas al Oscar 2025 como Mejor actriz.Fuente: @theacademy

¿En qué categorías fue nominada Emilia Pérez en los Oscar 2025?

Emilia Pérez hizo historia con 13 nominaciones en los Oscar 2025. El filme francés se convirtió en la película de habla no inglesa en estar en más categorías en los premios, superando a Roma (2018), de Alfonso Cuarón.

De igual manera, su protagonista Karla Sofía Gascón es la primersa actriz tans en ser nominada por la Academia. A continuación, veremos todas las nominaciones de Emilia Pérez al galardón más importante del cine.

Mejor película

Mejor director, Jacques Audiard

Mejor actriz, Karla Sofía Gascón

Mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña

Mejor banda sonora

Mejor canción original (2), 'El Mal' y 'Mi Camino'

Mejor maquillaje

Mejor guion adaptado

Mejor película internacional

Mejor edición

Mejor sonido

Mejor fotografía

