Si algo caracterizaba a la colombiana Karol G como estrella musical, más allá de sus canciones, era su característica cabellera azul. La cantante, sin embargo, anunció que le pondrá fin a este color en un comunicado que emitió a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de "Provenza" manifestó que quitarse el azul de su cabello significaba el cierre de una etapa con la que había ascendido de manera meteórica en el mercado de la música, ya sea ofreciendo conciertos en todo el mundo o lanzando nuevas canciones.

"Hola, no sé por dónde empezar... pero lo que voy a decir, va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo", señaló Karol G al inicio de su mensaje.

Según la artista, para despedirse de esta faceta, su cabellera azul y ella se fueron "de vacaciones a algunos de los lugares" que están en su "lista soñada". "Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, ¡nos despedimos por todo lo alto", sostuvo.

Karol G y su cabello azul de viaje por el mundo

De viaje por Grecia y Dubai, Karol G emprendió lo que podría entenderse como una travesía de despedida de su pelo azul. Aunque, según la artista, no tener el cabello del mismo color significa decirle adiós a algo que simboliza muchas otras cosas.

"Con lágrimas, porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora", enumeró.

También consideró Karol G que el adiós va a sus "primeras giras Sold Out", "primeros estadios", "cancioncistas para mi desahogo", "canciones porque sí". Y asimismo "de que trabajadera (aunque esa sigue), de canciones número 1, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien, de qé forma pa' reírme y pasar bueno...".

"De tomarme las 200 copas con mis amigos hasta sentirme tan libre como en Provenza y sí... de mi pelo azul...", agregó.



"Documenté un poquito de nuestros últimos momentos juntos que real, real, han sido los mejores de mi vida. Y traté de hacerles un resumen porque todo no me cabía aquí. Pdta: desde lo más azulito de mi corazón", concluyó Karol G.

Karol G triunfó en los Premios Juventud 2022

En la última edición de los Premios Juventud, Karol G resultó ser la gran triunfadora junto a la banda de música regional mexicana Grupo Firme.

La intérprete de "Tusa" había encabezado las nominaciones junto a su compatriota J Balvin, pero finalmente fue ella quien consiguió llevarse un total de nueve galardones. Por su parte, la agrupación del país azteca alcanzó cuatro premios de las ocho categorías en las que compitió.

Asimismo, Karol G visitó el pasado mes de junio el Perú a fin de realizar dos conciertos en Lima. En medio de la noche limeña, su cabello azul, del que ahora se despide, fue copiado por cientos de fans que asistieron con la cabeza teñida del mismo color.

