Thalía guardó el vestido de la novela "Marimar" que fue transmitida por Televisa en 1994. | Fuente: Instagram | Thalía

La cantante Thalía decidió revivir su papel protagónico en “Marimar” por medio de sus redes sociales. La actriz mexicana sorprendió a sus seguidores al mostrar que aún guarda el vestido que usó en la novela que se transmitió en 1994 por Televisa.

En su cuenta de Instagram, la artista revivió esos momentos y hasta se animó a maquillarse como lo hacía en esas épocas para interpretarla:

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, escribió.

Además, Thalía visitó la playa y, con el fondo de la canción “Marimar”, se grabó como el intro de la novela de la popular ‘Costeñita’:

“Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… Aunque tengo que admitir, que también lo hice para mí… y me alegró algo escondidito que tenía en el corazón”, precisó.

Thalía y Eduardo Copetillo recordaron anécdotas de "Marimar"

Thalía y Eduardo Capetillo protagonizaron la novela "Marimar" y entre el elenco también se encontraron grandes talentos como Miguel Palmer, Pituka de Foronda, René Muñoz y Tito Guízar, así como la actuación de la primera actriz Ada Carrasco, quien murió el día que se transmitió el último capítulo.

Por medio de sus redes sociales, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar el esperado reencuentro con Eduardo Capetillo a más de 25 años del estreno de la telenovela. Sin embargo esta reunión sería a través de un video para YouTube.

Ambos artistas, quienes también fueron compañeros cuando formaron parte del grupo Timbiriche, decidieron hacer este enlace para contar historias y recordar anécdotas del mencionado melodrama. Durante la conversación, Thalía puso en evidencia a Capetillo luego de revelar la rabieta que el actor protagonizó durante la grabación de una de las escenas de "Marimar".

Al esposo de Biby Gaytán, quien interpretaba a un futbolista, le pidieron hacer una tijera para una de las tomas. Luego de varios intentos, por fin logró conseguirlo. Sin embargo, su molestia llegó cuando se enteró que las cámaras no habían captado la pirueta.

"Me acuerdo que hiciste un pinche berrinche '¡¿Por qué no lo grabaron?!' Porque fue una [toma] que te salió cañón [muy bien] y no sé por qué [el camarógrafo] no lo grabó", comentó Thalía durante la charla.

"De eso sí me acuerdo, fíjate". Y elogió a su colega. "Que buena memoria tienes", le respondió Capetillo a la intérprete. "Pero quedó increíble. La verdad es que cuando me veo ahora haciendo las escenas de futbolista, si digo 'ese cuate si le juega'", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.