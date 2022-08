Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una cantante y compositora colombiana de reguetón, pop y trap latino. | Fuente: Instagram | Karol G

Después de horas de intriga, Karol G reveló que su cabello ahora será color rojo. Mostrando un video en su cuenta de Instagram, la cantante colombiana le dijo adiós a su cabello azul y contó que su nuevo look lo tiene hace un par de semanas y ya es momento de que sus fanáticos lo vean:

“2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar. Pa’ que cuando me vean en la calle me digan: ‘Ave María, bebé cómo le queda de lindo ese pelo rojo’”, escribió la intérprete de ‘Provenza’ como descripción de su clip.

Como se recuerda, Karol G emitió un comunicado en sus redes sociales donde, justamente, ese cambio de color de su cabello significaba el cierre de una etapa con la que había ascendido de manera meteórica en el mercado de la música, ya sea ofreciendo conciertos en todo el mundo o lanzando nuevas canciones.

Según la artista, para despedirse de esta faceta, su cabellera azul y ella se fueron "de vacaciones a algunos de los lugares" que están en su "lista soñada". "Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, ¡nos despedimos por todo lo alto", sostuvo la colombiana.

Karol G y su cabello azul de viaje por el mundo

De viaje por Grecia y Dubai, Karol G emprendió lo que podría entenderse como una travesía de despedida de su pelo azul. Aunque, según la artista, no tener el cabello del mismo color significa decirle adiós a algo que simboliza muchas otras cosas.

"Con lágrimas, porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora", enumeró en su cuenta de Instagram.

También consideró Karol G que el adiós va a sus "primeras giras Sold Out", "primeros estadios", "cancioncistas para mi desahogo", "canciones porque sí". Y asimismo "de que trabajadera (aunque esa sigue), de canciones número 1, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien, de qé forma pa' reírme y pasar bueno...".

"De tomarme las 200 copas con mis amigos hasta sentirme tan libre como en Provenza y sí... de mi pelo azul...", agregó.



"Documenté un poquito de nuestros últimos momentos juntos que real, real, han sido los mejores de mi vida. Y traté de hacerles un resumen porque todo no me cabía aquí. Pdta: desde lo más azulito de mi corazón", concluyó Karol G.

