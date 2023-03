Shakira: Karol G reveló las dos condiciones que la cantante le puso para colaborar en “TQG” | Fuente: Captura/ YouTube

Karol G y Shakira remecieron al mundo con su más reciente tema en conjunto titulado “TQG”, el tema que, en palabras de la ‘Bichota’ es el cierre de una etapa musical de la cantante barranquillera.

En una entrevista con El Hormiguero, Karol G contó cuáles fueron las dos condiciones que le puso Shakira antes de compartir musicalmente para el tema que forma parte del nuevo disco de la ‘Bichota’.

“Me dijo que tenía una canción con Bizarrap (la Music Sesssion 53) y que si podía esperar a que la sacara en enero o diciembre porque con nuestra canción cerraba un ciclo de su vida”, contó.

La segunda petición de Shakira era que quería ser ella quien cante uno de los párrafos más conocidos del tema, al inicio de la canción: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, dice la letra.

“Me pidió por favor que la dejara cantar el primer verso que en principio era mío”, agregó.

Además, Karol G dijo, en otra entrevista, que fue la misma Shakira quien la contactó primero, pero que luego ella la llamó directamente. “Ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero yo no me sentí conectada con él porque, aunque era increíble, no lo sentía. (...) La llamé directamente yo, sin intermediarios, y le gustó muchísimo. Me dijo que sentía mucho la letra”, contó a Fórmula TV.

Shakira volvió a hablar de su separación con Gerard Piqué y admitió que la situación la afectó a nivel personal, según dijo, porque siempre fue "emocionalmente dependiente de los hombres". Sin embargo, sus recientes colaboraciones musicales, como la que estrenó con el argentino Bizarrap, han sido un desahogo necesario para su sanación.

Pese a sus reveladoras declaraciones, la cantante aún no ha dado detalles de lo que provocó su ruptura sentimental con el exfutbolista. Lo cierto es que las últimas canciones de la colombiana dejan ver que hay ciertas heridas que todavía no se cierran, a pesar de su ya famosa frase: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

