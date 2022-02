Kate del Castillo espera que 'La reina del sur' se desvincule de las 'narcoseries'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mario Guzmán

Kate del Castillo celebra que la historia de 'La reina del sur' tome un rumbo distinto para alejarse de la temática del narcotráfico y cree que en este tipo de proyectos el protagonismo de las mujeres debería ser más común.

"En estas épocas era para que nos escribieran mejores personajes y de acción. Las mujeres somos mujeres de acción desde que nacemos, tenemos que serlo para sobrevivir", declaró a la agencia Efe en una conferencia de prensa virtual.

"Creo que lo lindo de Teresa Mendoza (su personaje) es que es una mujer de cierta edad -como yo- no es una 'chavita' (jovencita) y eso le da una madurez física y de toda la vida que ha llevado", manifestó la actriz.

MÁS ACCIÓN MENOS NARCOTRÁFICO

Del Castillo recordó los mejores momentos de la segunda temporada de la "La reina del sur", que actualmente se difunde por la cadena Telemundo, como antesala del próximo estreno de la tercera parte, que apenas en diciembre pasado se terminó de grabar.

Pese a tener mejores recuerdos de la primera temporada, la actriz comentó que ha disfrutado esta nueva etapa de la historia, pues la serie ha ido dejando atrás los temas del narcotráfico paulatinamente, al grado de que promete que la tercera entrega será "una serie completamente de acción".

POLÉMICA Y CORONAVIRUS

Algo que ha regresado a la polémica a la actriz es la postura de su padre, el también actor Eric del Castillo, frente a las vacunas contra el coronavirus, pues ha hablado abiertamente de su negativa a vacunarse y aunque Kate asegura que tiene las dos dosis, confesó que en un principio no quería hacerlo.

"Es muy fácil juzgar, yo tengo mi manera de pensar, mis padres también y no se las voy a cambiar, lo he intentado. Ellos no salen de su casa, creen que así están bien. Yo tampoco quería vacunarme y creo que es muy temprano para juzgar. La verdad es que nadie sabe qué está pasando, la ciencia está tratando de entender lo que pasa con este virus. Yo recomiendo que se vacunen", afirma.

REGRESO A MÉXICO

Además, la actriz dijo que no puede esperar para regresar a México, esta vez con su casa productora, Cholawood Productions, liderando su propio proyecto en el que es la protagonista y lamentó no tener suficientes ofertas de trabajo en su país.

"Vamos a filmar una versión moderna de 'Anna Karenina', de León Tolstói. Va a ser una cosa totalmente diferente, se llama 'Beautiful Lie', es la primera serie que vamos hacer con mi productora para una plataforma y por eso estoy emocionada de regresar a mi país", aseguró.



