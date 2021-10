Kate del Castillo reveló en una entrevista que 'Teresa Mendoza' la ha hecho más fuerte de lo que era y muchos piensan que se limita al romance. | Fuente: Instagram / Kate del Castillo

La actriz Kate del Castillo estuvo en Perú grabando diversas escenas de "La reina del sur 3" y sin duda, ha sido una de las experiencias más gratificantes para la mexicana, ya que no solo disfrutó de trabajar con los actores peruanos Gerardo Zamora, Mayella Lloclla, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios, sino también, disfrutó de la comida, la gente y sobre todo el turismo que hizo en Cusco.

La artista siempre ha dicho que 'Teresa Mendoza' le ha cambiado la vida de mil maneras y le ha hecho más fuerte de lo que ya era y en una entrevista con el diario Trome, Kate del Castillo, ha asegurado que a raíz de este personaje, muchos piensan que se limita al romance.

"El que sea una mujer fuerte no limita el hecho de que puedo ser una persona que me gusta el romance. Se cree mucho que una mujer con carácter no se puede enamorar, nada más falso. En ese aspecto ahora soy más cautelosa, en este momento estoy contenta con quien soy, con lo que he logrado en mi profesión y como mujer, pero sé que todavía me queda mucho camino y ahí vamos", reveló la actriz.

Kate del Castillo siempre se ha sumado a la lucha de las mujeres, por esto, es que ha dicho que le gustaría que la recuerde por su trabajo, ya que así puede demostrar que estamos viviendo el tiempo de las mujeres.



"Me gustaría que me recuerden por mi trabajo, si por medio de mi trabajo puedo demostrar que estamos viviendo el tiempo de las mujeres, que hemos llegado para quedarnos, que ya nunca más seremos ciudadanas de segunda clase, que nos toca dirigir de ahora en adelante, pues que así sea", expresó la mexicana.

Finalmente, la actriz confesó que se sintió como una reina mientras ha estado en Perú, felicitó el profesionalismo de los actores peruanos que serán parte de la tercera temporada de "La reina del sur" y espera volver a nuestro país con una nueva producción.

"Tengo la suerte de haber conocido Cusco y Machu Picchu, de haber disfrutado de su comida, su gente, ustedes son gente maravillosa que me han tratado como una reina, he sido muy feliz estos días aquí en Perú. Mis compañeros actores peruanos son increíblemente talentosos, muy profesionales. Se supieron adaptar con mucha facilidad a las exigencias del rodaje y sobre todo capturaron el espíritu de la serie. Basados en esta maravillosa primera experiencia de rodar en el Perú, sin duda será un lugar al que regresaremos con nuevos proyectos, son muchos puntos de su geografía que tienen mucho para contar y dar en el mundo del cine y la televisión", finalizó la actriz.



"La reina del sur 3" grabó en el Cercado de Lima

La narcoserie internacional “La reina del sur” estuvo grabando un capítulo de la tercera temporada en el Jirón Ocoña, en el Cercado de Lima, en la mañana del miércoles 13 de octubre.

En las imágenes recogidas por RPP Noticias se ve que hay mucho movimiento ya que Kate del Castillo, actriz mexicana que le da vida a Teresa Mendoza, está caminando junto a Antonio Gil (Oleg Yasikov) y Alejandro Calva (César Güemes ‘Batman’).

Hasta el momento no se saben detalles sobre lo que se tratará esta escena de “La reina del sur 3”, pero se les ve con varias maletas negras por lo que se presume que se trataría de dinero ya que, como se recuerda, la protagonista es jefa de su cártel.

