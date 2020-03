Katy Perry confirmó que está embarazada de Orlando Bloom. | Fuente: Instagram

Katy Perry y Orlando Bloom esperan su primer bebé. A través de un video en vivo de Instagram, la cantante estadounidense anunció la noticia que en horas ha dado la vuelta al mundo.

La intérprete de ‘Roar’ ya había generado intriga tras el lanzamiento de su videoclip “Never Worn White” donde luce el vientre abultado, pero fue en la red social que confirmó que está embarazada del actor, con quien está comprometida desde febrero del 2019.

“Digamos que es una revelación, hay mucho que me pasará este verano. No solo voy a dar a luz literalmente”, dijo la artista. “Estoy emocionada. Estamos emocionados y felices y es probablemente el secreto más largo que he tenido que mantener”, confesó.





Este será el primer hijo de Katy Perry y el segundo de Orlando Bloom, quien tuvo a Flynn Bloom, fruto de su matrimonio con Miranda Kerr, que duró tres años.

Katy Perry es una de las grandes estrellas del pop en la actualidad. Su exitosa carrera comenzó a destacar con el disco "One of the Boys" (2008) y su último trabajo hasta la fecha es "Witness" (2017).

Por su parte, Bloom alcanzó la fama en todo el mundo por la trilogía de "The Lord of the Rings" en la que interpretó al elfo Legolas. En su trayectoria también sobresalen los filmes de la saga "Piratas del Caribe" y los dramas históricos "Troy" (2004) y "Kingdom of Heaven" (2005).

LA HISTORIA DE AMOR

Según la revista People, Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron a salir en 2016, aunque al año siguiente rompieron su relación y permanecieron separados durante unos meses antes de reconciliarse.

En el 2019, luego del día de San Valentín, sorprendieron a sus seguidores en Instagram al anunciar que se habían comprometido. Ambos artistas compartieron en sus perfiles oficiales una fotografía en la que Katy Perry aparece con un gran anillo cubriéndole la cara y en donde Bloom se encuentra a su lado. Se conoció que ambos pretendían casarse la pasada Navidad, pero la cantante y el actor pospusieron su enlace.