Katy Perry enfrenta una segunda denuncia por agresión sexual. | Fuente: Instagram

Los escándalos no abandonan la vida de la cantante estadounidense Katy Perry. Hace poco menos de un mes, un jurado de Los Ángeles (Estados Unidos) dictaminó que la cantante y su equipo deberían pagar un total de 2,78 millones de dólares por plagiar una canción de rap cristiano para su tema “Dark Horse”.

Además, hace algunos días, el modelo Josh Kloss, que participó junto a ella en el video de su canción “Teenage Dream” confesó que la intérprete de “Last Friday night” lo desnudó a la fuerza en una fiesta para que los asistentes vieran sus órganos sexuales.

"Esa vez llevé conmigo a una amiga que se moría por conocerla. (…) Era la fiesta de cumpleaños de Johny Wujek en Moonlight Rollerway. Y cuando la vi, nos abrazamos y ella todavía era mi enamorada. Pero cuando me volví para presentarle a mi amiga, jaló mi ropa hasta mostrar a un par de amigos y a la multitud mi pene", escribió el modelo en su cuenta de Instagram.

Katy Perry y Josh Kloss | Fuente: YouTube

Esta vez, es una presentadora de televisión rusa quien acusa a la cantante. Tina Kandeli ha señalado que la intérprete estadounidense intentó sobrepasarse con ella en una fiesta privada. Desde su cuenta personal de Twitter, Kandeli reveló que se animó a contar su testimonio tras la denuncia de Kloss.

"En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión", comentó y agregó que pudo escapar de la situación, por lo que Perry habría buscado a otra mujer con quien “compartir besos, abrazos y bailes sucios”.

"Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, no me sorprenderá la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí mismos, y de repente, recordaron su dignidad perdida", añadió Kandeli en su publicación.

LA DEFIENDEN

Tras las acusaciones que se han hecho públicas, el diseñador Johnny Wujek no ha dudado en defender a Perry a través de su cuenta de Instagram y ha asegurado que Kloss se encontraba obsesionado con la cantante.

“Todos supimos sobre tu obsesión con Katy desde el primer día que filmamos ‘Teenage Dream’, tú le escribías canciones y planeabas un futuro imaginario con ella, no está bien hacer esto a las personas que no han hecho nada más que elevar e inspirar a otros", escribió.

Al diseñador se le sumó Anderson Davis, quien trabajó para Perry en la grabación del video de “Thinking of you” y aseguró que la cantante siempre se comportó como una persona “profesional, dulce e inspiradora”.

"En pocas palabras, a mí me parece un acto de difamación. Tal vez siempre ha sido así, pero hoy en día todos parecen tan necesitados de atención, sin importar como puedan obtenerla, incluso a costa de la reputación de otra persona", aseguró Davis.