Katy Perry y Orlando Bloom | Fuente: EFE

Katy Perry reveló el hábito que más le molesta de su pareja, Orlando Bloom. En una reciente entrevista radial, la cantante contó que el actor es un obsesivo del hilo dental, pero el problema es que olvida tirar los residuos a la basura.

"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!", narró.

La artista, que tiene una hija en común con la estrella de Hollywood, explicó que su pareja es bastante olvidadiza, lo que a veces le causa verdaderos problemas de cabeza en su día a día.

"Lo deja en mi lado de la cama, en el auto y en la mesa de la cocina. Siempre le digo: '¡Tenemos botes de basura por todas partes!' He intentado entrenarlo", señaló a la emisora británica Heart Radio.

POSTERGARON LA CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

La estrella del pop también comentó que su celebración navideña tuvo que postergarse hasta el 2 de enero debido a las restricciones que siguen vigentes a nivel mundial para contener la COVID-19.

"Ha sido una locura con el Covid. Pero nos divertimos mucho. Mi hija tiene ya 16 meses y es consciente de los regalos y de todo lo demás. Nos pusimos nuestras pijamas navideñas y lo celebramos el 2 de enero", añadió.

