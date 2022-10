Katy Perry saltó a la fama en 2008 con 'I Kissed a Girl' y 'Hot N Cold' de su álbum debut 'One of the Boys'. | Fuente: Instagram | Katy Perry

La cantante estadounidense Katy Perry se hizo viral en redes sociales luego de protagonizar un video en el que parece tener dificultades para controlar el párpado de su ojo derecho. De acuerdo a Dailymail, el hecho ocurrió durante la etapa final de un espectáculo que ofreció en el Resorts World Theatre de Los Ángeles.

En las imágenes, se aprecia cómo la cantante de 38 años se esfuerza por levantar el párpado, incluso recurre a su mano para mantenerlo abierto, todo esto mientras recibía ovaciones del público. Tras recuperar la estabilidad de su ojo, la intérprete pide un aplauso para su banda, pero evita dar explicaciones de lo ocurrido.

En redes sociales, varios usuarios debaten sobre lo que pasó con Perry, quien mantiene una relación sentimental de tres años con el actor Orlando Bloom; mientras algunos afirman que se trata de una estrategia publicitaria, otros han mostrado su preocupación por la salud de la artista.

Hasta el momento, la cantante no se ha referido al hecho, así como tampoco sus representantes. Sin embargo, varios medios han hecho eco de unas antiguas declaraciones de la Perry en la que hace referiencia a ciertos problemas en su ojo.

En 2021, la artista, que participó como jurado del programa 'American Idol', reveló un secreto hasta el momento inédito sobre su mirada: "Yo también tengo un ojo torcido y solía estar preocupada por esto. De hecho, tengo un grupo de fans que se llama así mismo 'Katy's wonk-eye'".

En otra entrevista concedida al portal Newsweek, la pareja de Orlando Bloom reveló haber tomado medicación para tratar el problema de en su ojo: "Recibí un tratamiento para que mi ojo torcido se hiciera más grande cada vez que tomo fotos porque tengo una torcedura", declaró.

Katy Perry revela el hábito que más le incomoda de Orlando Bloom

En una entrevista con la emisora británica Heart Radio, Katy Perry contó que Orlando Bloom es un obsesivo del hilo dental, pero el problema es que olvida tirar los residuos a la basura.

"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!", narró.

La artista, que tiene una hija en común con la estrella de Hollywood, explicó que su pareja es bastante olvidadiza, lo que a veces le causa verdaderos problemas de cabeza en su día a día.

"Lo deja en mi lado de la cama, en el auto y en la mesa de la cocina. Siempre le digo: '¡Tenemos botes de basura por todas partes!' He intentado entrenarlo", señaló.

