Keanu Reeves es el autor de "BRZRKR", un cómic gore que será una película en Netflix. | Fuente: Twitter

El actor Keanu Reeves no solo se ha dedicado a la industria de Hollywood, ya que logró un nombre después de participar en películas reconocidas como “Matrix”, “John Wick”, entre otras.

Sin embargo, el artista es autor del cómic titulado “BRZRKR” y ha explorado otra de sus facetas. Al resultar un éxito en ventas en Estados Unidos, llamó la atención de Netflix, por lo que la plataforma producirá una serie animada teniendo a Reeves como protagonista.

“Vi la imagen de un tipo que le atravesaba el pecho a otro de un puñetazo y le salía por la espalda, le arrancaba los brazos... No sé por qué, pero se me ocurrió”, dijo Keanu Reeves en una entrevista sobre la historia de su historieta.

“BRZRKR” cuenta la historia de B, un inmortal de 80 000 años que hizo un trato con el Ejército de Estados Unidos para convertirse en una máquina de matar, a cambio de que le devuelvan la mortalidad. En algunas oportunidades los recuerdos asaltan a B, con flashbacks a otras épocas de la historia de la humanidad.

Keanu Reeves donó su salario de "Matrix" a estudios contra el cáncer

Keanu Reeves ganó mayor popularidad luego de portagonizar la primera película de Matrix. Si bien al principio recibió 10 millones de dólares, después recibió 35 más debido al éxito que tuvo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que el artista donó el 70 % de su salario para contribuir con la ciencia, ya que el dinero está destinado al estudio del tratamiento contra el cáncer.

La mayor razón que tuvo Keanu Reeves para esta donación fue que su hermana batalló durante 10 años contra esta enfermedad y pudo ganarle a este mal. De acuerdo con el medio LadBible, fue el actor que cuidó a su familiar, quien ahora tiene 55 años.

El amor que sentía el intérprete de “Matrix” lo llevó a que vendiera su casa para poder costear los gastos del tratamiento y sus cuidados llevaron a que se retrasaran las grabaciones de la cinta. “Ella siempre estuvo para mí, yo siempre estaré para ella”, dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.