Christina Ricci habló sobre "Merlina", serie de Netflix en la que participará. | Fuente: Netflix

En 1991 y 1993, Christina Ricci interpretó a Merlina, la pequeña hija de “La familia Addams”. Treinta años después, la actriz participará en la nueva serie de Netflix, “Merlina”, aunque ya no como la apática jovencita, papel que recaerá en Jenna Ortega, de quien Ricci dijo, en una reciente entrevista con Variety, que “es increíble”.

Durante la serie, veremos a Merlina intentar dominar su emergente habilidad psíquica, con la cual intentará detener una ola de asesinatos en la ciudad y resolver un misterio sobrenatural que involucró a sus padres 25 años atrás. Todo esto, mientras lidia con los problemas de la adolescencia en la Academia Nevermore.

¿Qué dijo Christina Ricci sobre "Merlina"?

Durante la breve entrevista, Christina Ricci habló de su experiencia durante la grabación de la serie, que está a cargo de Tim Burton. “Es súper divertida. Me encantó trabajar con Tim [Burton]. Trabajé con Gwendolyne Christie, fue asombroso. Y Jenna [Ortega] es increíble”, comento la actriz.

Asimismo, sobre esta nueva versión de Merlina que, a diferencia de la suya, es más adolescente, no tuvo más que elogios.

“Vi algunas de las fotos del guardarropa antes de ir [al set], así que sabía [cómo se veía el personaje] y pensé, es una gran versión moderna de Merlina. Es tan fiel tonalmente al corazón y el alma de [la original], pero es increíblemente moderno y genial”, expresó.

El elenco de “Merlina”

Hasta el momento, se desconoce qué papel interpretará Christina Ricci en “Merlina”, pero ya han sido revelados algunos integrantes del elenco y sus roles. Para comenzar, Merlina será protagonizada por Jenna Ortega, quien recientemente estuvo en “Scream 5” y “The fallout”.

Gwendolyne Christie, recordada por su interpretación de Brienne de Tarth en “Game of Thrones”, hará de la directora del colegio y principal rival de la madre de Merlina, Morticia, que será interpretada por Catherine Zeta-Jones.

Otros actores que formarán parte del elenco de Merlina son Luis Guzmán, que hará de Homero Addams (Gomez, en inglés), el padre de Merlina; Isaac Ordonez será Pericles, su hermano menor; George Burcea será el mayordomo Largo; mientras que Victor Dorobantu será Dedos, la mano, a la que ya vimos en el avance..

La serie ha sido producida por MGM para Netflix. Al Gough y Miles Millar son sus creadores y productores ejecutivos, mientras que Tim Burton también es el productor, y tendrá a su cargo la dirección de varios de los episodios.

