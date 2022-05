Kelly Osbourne revela que está embarazada y espera su primer bebé | Fuente: Instagram

Kelly Osbourne anunció que se convertirá en madre por primera vez. La cantante de 37 años compartió la noticia en su cuenta de Instagram donde, además, publicó dos imágenes mostrando las ecografías que confirman su embarazo.

"Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!", se puede leer en su publicación.

SU RELACIÓN CON 'DJ SID'

Actualmente, la hija de Ozzy Osbourne mantiene una relación con el músico de 45 años, Sid Wilson, integrante de la famosa banda de nu metal, Slipknot. Ambos confirmaron su romance a inicios de este año con una postal en Instagram.

"Después de 23 años de amistad, ¡no puedo creer dónde hemos terminado! Eres mi mejor amigo, mi alma gemela y estoy tan profundamente enamorada. Eres Sidney George Wilson", escribió la cantante el Día de San Valentín.

CAMBIO DE APARIENCIA

A mediados del 2020, Kelly Osbourne sorprendió a sus seguidores con su radical cambio de apariencia. La artista llegó a bajar 38 kilos luego de someterse a una cirugía de manga gástrica.

La también actriz y conductora mostró el resultado de la intervención médica en varias fotos que ha compartido en sus redes sociales, la última de ellas, una sesión de fotos. En una entrevista al podcast Hollywood Raw, Osbourne dijo que se sentía orgullosa de su decisión.

"Me hice una cirugía y me importa un bledo lo que la gente tenga que decir al respecto. Lo hice, estoy orgullosa de ello y todos se pueden ir al demonio", comentó la hija del líder de la agrupación Black Sabbath.

