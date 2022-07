Khloé Kardashian está esperando su segundo hijo con el jugador de baloncesto, del que lleva separada desde diciembre. | Fuente: AFP

La modelo y presentadora estadounidense Khloé Kardashian y su exnovio Tristan Thompson tendrán un segundo hijo mediante el método del vientre subrogado, confirmó a la cadena CNN un representante de la familia. Ambos, que rompieron su relación en diciembre pasado, tienen ya una hija de 4 años que se llama True.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por esta bendición tan hermosa", dijo el representante a la cadena.

Sin embargo, el portavoz de la famosa familia Kardashian pidió "amabilidad y privacidad para que Khloé Kardashian pueda concentrarse en su familia”. Según la publicación, la hermana de Kim Kardashian ha estado abierta desde hace tiempo a hacer crecer a su familia.

KHLOÉ KARDASHIAN YA HABÍA ANUNCIADO SU DESEO DE SER MADRE POR SEGUNDA VEZ

Los intentos de Khloé Kardashian por concebir un segundo hijo a través de la fecundación in vitro y la asistencia para la fertilidad, se documentaron en el programa emitido en televisión "Keeping Up With the Kardashians", un reality show sobre una de las familia más conocidas de EEUU.

Si bien Kardashian y Thompson han tenido una relación romántica tumultuosa que terminó en diciembre, han decidido volver a "comunicarse" debido a la llegada del nuevo bebé, asegura la fuente.

TRISTAN THOMPSON OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS A KHLOÉ KARDASHIAN POR SUS INFIDELIDADES



Uno de los escándalos más sonados en la élite fue la infidelidad de Tristan Thompson hacia Khloé Kardashian mientras ella daba a luz a su hija True. A pesar de que han pasado años de este hecho, el jugador de baloncesto utilizó su cuenta de Instagram para pedirle perdón a la madre de su hija.

Antes de dirigirse a su expareja, confesó que ahora tiene un tercer hijo ya que la entrenadora Maralee Nichols comunicó que el deportista es el padre de ese bebé.

“Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo”, inició su mensaje.

Después de ello, Tristan Thompson pidió perdón a Khloé Kardashian por lo mal que le hizo pasar cuando nació su hija True.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, escribió el deportista.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.