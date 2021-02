Khloé Kardashian afirmó que espera tener otro bebé. | Fuente: Instagram / Khloé Kardashian

Este 2021 es un año de nuevos planes para la socialité Khloé Kardashian. Y es que, según se pudo ver en un adelanto del próximo episodio del reality “Keeping up with the Kardashians”, la celebridad desea tener un nuevo miembro en su familia.

“Siento que ha llegado el momento de tener otro bebé”, afirmó la hermana de Kim Kardashian, quien actualmente es madre de True, la pequeña hija que tuvo con su expareja, el basquetbolista Tristan Thompson que juega para los Boston Celtics de la NBA.

En el mismo avance del programa, se oye a Kendall Jenner referirse a la relación entre su media hermana y el jugador de baloncesto. “Están hechos el uno para el otro, desde luego que deberían estar juntos”, manifestó.

El anhelo de la tercera hermana del clan Kardashian por convertirse nuevamente en madre surge en medio de los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre ella y Tristan Thompson, luego de que terminaran su relación debido a una infidelidad cometida por la estrella de la NBA.

De acuerdo con el medio E!, una fuente cercana a la pareja comentó que la pareja asiste a terapia desde que ocurrió este episodio. “Tristan apoya a Khloé y está poniendo todo de su parte para que esto salga adelante. Va con ella a las visitas al médico y escucha sus sentimientos. Está muy involucrado y le ha pedido perdón una y otra vez”, señaló.

PUSO FIN A RUMORES DE EMBARAZO

Si alguien conoce el precio de la fama son las Kardashian, que cada cierto tiempo tienen que hacer frente a los rumores sobre sus vidas privadas. La última en vivirlo fue Khloé Kardashian ya que, en mayo de 2020, diversos tabloides barajaron la posibilidad de que esté nuevamente embarazada.

Un rumor que cobró fuerza a raíz de que la influencer y su expareja, Tristan Thompson, estuvieron pasando la cuarentena juntos para así disfrutar de pasar tiempo con su hija, la pequeña True. A esta aparente reconciliación se sumaban unas declaraciones por parte de la hermana de Kim Kardashian en la que aseguraba que quería darle un hermanito a su hija.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: Khloé Kardashian no está embarazada. Ella misma zanjó los rumores a través de Twitter, donde estalló por culpa de las especulaciones.

"No estoy usando mucho estos días las redes sociales y esta es una de las principales razones de por qué no lo hago: las palabras envenenadas e hirientes de la gente. Estoy muy disgustada por culpa de lo que estoy viendo. Estas despreciables personas juran que lo saben todo sobre mí. Incluido sobre mi útero. Apesta", empezó el mensaje de la celebridad que se mostró enfadada.

"¡La de cosas horribles que están diciendo sobre mí basadas en un rumor! He visto un montón de hirientes y viles 'stories' y tuits sobre mí apoyándose en una historia falsa. Y si fuera verdad... ES MI VIDA, NO LA SUYA", agregó.